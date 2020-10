1. Jennifer Lopez

Az énekesnő sportos szerkókban és csajos összeállításokban is jól érzi magát, de van néhány kedvenc ruhadarabja, amit az őszi szezonban szívesen visel. Ezek egyike a ballonkabát, ami minden helyzetben elegáns marad, hozzá pedig tökéletes társ a tűsarkú bokacsizma. Hogy egy kicsit azért mégis lezserebb legyen a szettje, a térdnél tépett farmerre esett a választása!

forrás: Robert Kamau/GC Images/Getty Images

2. Katie Holmes

Katie Holmes szettje egy kicsit visszafogottabb, de ugyanakkor tény, hogy nagyon csinos. A titok a jól összeválogatott darabokban, és nem utolsó sorban a fehér pulóverben rejlik! A színésznő szettjét ugyanis különösen feldobja, hogy a fekete ruhák mellett főszerepet kapott a fehér pulcsi, ami pedig csizmáját illeti, a hegyes orrú fazon ezúttal sem okozott csalódást. Ez a kialakítás mindig elegánsabb, mint a lekerekített, és még a lábaid sem fognak fájni, ha odafigyelsz a megfelelő talpbetétre.

forrás: LRNYC/MEGA/GC Images/Getty Images

3. Sarah Jessica Parker

A Szex és New York sztárja szerint a teljesen hétköznapi, kényelmes ruhadarabok is megtalálják az összhangot egy egyedibb csizmával. Ezért esett a választása erre a blokksarkú pöttyös lábbelire, ami az egyébként szürke szettjét rögtön elegánsabbá tette. Ez is bizonyítja, hogy ha jól választod meg a cipődet, még a lezserebb daraboknak is új megvilágítást tudsz kölcsönözni!

forrás: Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images/Getty Images

A skinny farmer a krokodilmintás csizmával is megtalálja az egyensúlyt!

