10 sztár, akiről te sem tudtad, hogy saját neméhez vonzódik

Volt idő, amikor a hollywoodi sztároknak szinte életük végéig el kellett titkolniuk, kit is szeretnek, mert a filmipar megbélyegezte azokat, akik a saját nemükhöz vonzódtak. Nem véletlen, hogy a régebbi időkben számos ikon sosem coming outolt vagy csak nagyon későn, róluk az alábbi cikkben részletesen is olvashatsz:

A világ viszont sokat változott, szerencsére az elfogadás egyre inkább jelen van, és ma már egyre kevésbé származik hátránya valakinek abból, hogy beismeri: meleg vagy leszbikus. Elég csak egy pillantást vetni például Barney Stinsonra, akit tökéletesen játszott el Neil Patrick Harris (szintén saját neméhez vonzódik), vagy épp A Bridgerton család Anthonyjára, hisz Jonathan Baileynél (ő ugyancsak egy férfibe szerelmes) tökéletesebb színészt nem is lehetett volna találni a szerepre.

Akadnak olyan sztárok is Hollywoodban, akik ritkán hangoztatják, hogy melyik nemhez vonzódnak, de nem is titkolják, hogy melegek vagy leszbikusok. Privát életüket másképp kezelik, így róluk talán nem is sejtetted eddig, de ők is az LMBTQ+ tagjai!

