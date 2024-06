Ebben kimozdulni? Naná! A sztárok szerint ezek a papucsok menőbbek, mint bármelyik szandál

Ha nyári cipődivatról beszélünk, elsősorban mindenkinek a szandálok jutnak eszébe. Nem véletlenül, hiszen a legmelegebb szezon abszolút erről a lábbeliről szól, kényelmes és csinos is egyben, ráadásul tipikusan az a ruhadarab, amely a lezser vagy épp romantikus szettekhez is passzol. De nem mehetünk el szó nélkül egy másik lábbeli mellett, amely szintén gyakran előkerül a szekrényünkből nyáron. Ez a papucs, amit a sztárok is imádnak, és bár sokan otthoni darabként gondolnak rá, valójában nagyon jó választás bármilyen összeállításhoz.

Be is bizonyítjuk!

Jessica Alba: a hétköznapok során

A színésznő szettje a legjobb bizonyíték arra, hogy a hétköznapokban milyen hasznos kiegészítő lehet egy papucs. Érdemes olyan színt választanod, ami gyakran visszaköszön az öltözködésedben, így biztosan találsz mellé olyan ruhadarabot, amivel megtalálja a harmóniát!

Julianne Moore: elegáns öltözékekhez

A színésznőt tavalyelőtt Velencében kapták lencsevégre ebben a szettben, és bebizonyította, hogy még egy elegánsabb összeállítást is meg lehet koronázni egy papuccsal. Csak a színvilágra és a fazonra kell figyelni!

Sophie Turner: lezser szettekhez

Egy farmer rövidnadrág, egy csinos felső és egy kényelmes papucs: ez az összeállítás szuper választás, ha kimozdulsz otthonról a nyáron, és szimplán csak várost nézel, kávézol és a barátaiddal vagy.

Jennifer Lawrence: különleges alkalmakra

A színésznő tavaly a cannes-i filmfesztiválon villantotta meg nem éppen hétköznapi cipőválasztását: egy flipflopot. Jen bebizonyította, hogy a kényelem milyen fontos, és igenis jól összepasszolhat ez az egyszerű darab egy igazán feltűnő ruhával. Sőt, így biztosan nem vonja el róla a figyelmet!

Ha jól jönne még némi inspiráció, kattints a galériára!

