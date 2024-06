Akikről példát vehetnénk: 7 sztár, aki minden támogatást megad LMBTQ gyermekének

Múlt hétvégén tartották Budapesten a Pride-ot, ugyanis a július hónap szerte világban a Pride hónapja, amikor az LMBTQ közösség a Stonewall-lázadás évfordulója alkalmából megemlékezéseket és különböző kulturális programokat tart. Ez a hónap felhívja a figyelmet a sokszínűségre, az elfogadásra és az egyenlőségre is, ami bár a mai világban egyértelműnek és alapvetésnek kéne lennie, sokszor mégis az ellenkezőjét tapasztaljuk. Sok sztárcsemete küzd azzal, hogy elfogadtassa magát, ami a hírnév miatt nem mindig olyan egyszerű, ugyanis a gyűlölködő kommentek zivatara árasztja el őket. Most 7 olyan szülő-gyerek párost mutatunk, akikről sokan példát vehetnének, ugyanis megmutatják, hogy a szeretet nem nem ettől függ és a szexuális irányultság igen is sokszínű. A szerelem mindenkié, sokszínű és ennek nem szabhatunk határt!

Az InStyle magazin írása.