Az anyaság különleges szerep, és bár egyáltalán nem könnyű feladat heti hét nap helytállni, minden szülő egyetért abban, hogy egy gyermeknél szebb csoda a világon. Épp ezért olyan borzasztó nagy fájdalom, ha valaki szeretne kisbabát, de hiába követ el mindent érte, nem sikerül a várandósság. Az orvostudomány mai állásának köszönhetően nagyon sok nőnek és férfinek tudnak segíteni a meddőség leküzdésében, ám így is vannak olyan esetek, amikor nincs kezelési lehetőség.

Ez alól pedig a sztárok sem számítanak kivételnek. Hollywoodban is rengeteg olyan világsztár létezik, akik nagyon szerettek volna kisbabát, és küzdeniük kellett azért, hogy édesanyává válhassanak. Volt, akinek végül ez nem is sikerült és sosem született gyermeke, olyan is, aki örökbefogadott végül, és akadnak olyanok is, akik béranya segítségével váltak szülővé.

Most őket mutatjuk be a galériában!

Galéria / 10 kép 10 sztár, aki nagyon küzdött azért, hogy gyermeke születhessen Megnézem a galériát

