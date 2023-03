Az Oscar-gála minden évben igyekszik felhívni a figyelmet a világban történt legfontosabb eseményekre és a legégetőbb, halasztást nem tűrő dolgokra is. A 95. Oscar-díjátadó sem volt kivétel ez alól, amelyet egy kék szalag tett egyedivé. Cate Blanchett, Dolly de Leon, Edward Berger és még sokan mások kitűzték a komoly üzenetet hirdető kiegészítőt ruháikra, amelyet menekültek készítettek. A szalagok az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának #WithRefugees kampánya iránti támogatást és szolidaritást szimbolizálják, amelynek célja, hogy segítsen azoknak, akik a háború miatt kényszerültek elhagyni otthonukat. Blanchett, aki az UNHCR jószolgálati nagykövete is, a sajtóközleményében a következőket mondta:

Amikor találkoztam menekültekkel – olyan helyeken, mint Libanon, Jordánia vagy Banglades, az Egyesült Királyságban vagy odahaza, Ausztráliában –, nem a „másságuk” döbbentett meg, hanem az, hogy mennyi közös vonásunk van.

Berger, az All Quiet on the Western Front igazgatója szintén megható szavakkal mondta el, miért volt fontos a szalag viselése:

Ma sok ember szenved a háború traumáitól, akik megvannak fosztva a reménytől és az álmaiktól. Szörnyű dolgokat kellett átélniük a háború során, megérdemlik ezek az emberek a szolidaritásunkat és a támogatásunkat. Mindenhol és mindig.

A Knotty Tie Co.-nál – egy menekülteknek munkát, képzést és oktatást biztosító ruházati cégnél – dolgozó menekültek készítették el ezeket a bizonyos kék szalagokat, amelyeket a hírességek is a legnagyobb örömmel viseltek a tegnap esti ünnepségen.

