A sztárok kedvenc könyvei mindig is izgalmas téma volt az irodalom és a popkultúra rajongói számára. Az, hogy mely könyvek inspirálják, befolyásolják vagy egyszerűen csak szórakoztatják a sztárokat, sokat elárulhat személyiségükről, értékrendjükről és érdeklődési körükről. Sokukról például nem is feltétlenül gondoltuk volna, hogy a limonádék helyett sokkal komolyabb irodalmi műfajban szoktak elmerülni. Mutatjuk a sztárok kedvenc könyveinek listáját, amik akár inspirációt is adhatnak, ha még nincs ötletünk, hogy milyen olvasmányt vigyünk magunkkal a nyaralásra!

Mutatjuk a sztárok kedvenc könyveit!

Helló, JOY-napok! Június 6 és 9. között 20-25 százalékos kedvezménnyel szerezheted be bakancslistás könyveidet Líra, Libri és bookline könyvesboltokban vagy online a JOY-napok alkalmával! Részletek ITT!

Gigi Hadid

A szupermodell egyik legfőbb hobbija az olvasás, számtalanszor kapták le a lesifotósok könyvvel a kezében - sokszor védőpajzsként is használja őket, hogy arcát takarja a paparazzók elől. Húga, Bella Hadid is szeret olvasni, de ő inkább a szórakoztató irodalmat választja Gigi Hadiddal ellentétben, aki a szépirodalmat részesíti előnyben.

Chris Hemsworth

Chris Hemsworth is azon sztárok közé tartozik, aki szabadidejét szereti olvasással tölteni. Több kedvenc könyve is van, az egyik például a A "Lesz*rom" rafinált művészete - A tökéletes élet tökéletlen megközelítése című könyv, de Instagram oldalán megosztotta, hogy jó szívvel ajánlja Charlie Mackesy A Kisfiú, a Vakond, a Róka és a Ló című írását: "Csodálatos olvasmány, az egyik kedvencem. Mindenkinek szól, akár nyolc éves, akár nyolcvan éves. Olvasd el!"

Emma Watson

Emma Watson, a híres brit színésznő és feminista aktivista, ismert arról, hogy nagy könyvmoly és szenvedélyes olvasó. Egyik kedvenc könyve, amelyet gyakran említ, A kis herceg Antoine de Saint-Exupéry-től. Ez a könyv különösen közel áll a szívéhez, és több interjúban is beszélt róla. Emellett Emma Watson számos más könyvet is ajánlott és olvasott, sőt, a közösségi médián keresztül saját könyvklubot is vezet.

Most pedig irány a galéria, és nézd meg, más sztároknak melyik a kedvenc könyve, és meríts ihletet!

Galéria / 10 kép 10 sztár, aki imád olvasni: ezek a kedvenc könyveik Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

De még nem ért véget a lista! Itt még több sztár kedvenc könyvét találod:

Galéria / 8 kép Mit olvasnak ők? Sztárok és kedvenc könyvük Megnézem a galériát

Az InStyle magazin írása.