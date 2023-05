Sőt, még a csalás érzése is felmerült benned, vagyis, hogy az elért sikereid nem a saját érdemed, akkor bizony imposztor-szindrómád van, ami egy valós önértékelési zavar. Akik ezzel küzdenek, alábecsülik magukat és ezzel együtt saját képességeiket is. Mindig attól tartanak, hogy lebuknak mások előtt és mindenki számára világos lesz, valójában tehetségtelenek és kicsit sem hitelesek.

Ez az önértékelési zavar a nőknél és a férfiaknál egyaránt előfordul, de leggyakrabban a magasan képzett nők esetében beszélhetünk róla. Ami ennél is érdekesebb, hogy ez a világ leghíresebb és legsikeresebb embereinél is megfigyelhető. Olyan sztárok imposztor-szindrómások, akik nem egyszer bizonyították be tehetségüket, ők mégsem érzik úgy, hogy azok lennének.

Lássuk, kik ők!

Galéria / 7 kép Van, aki azóta is ezzel küzd: híres emberek, akik nyíltan beszéltek az imposztor-szindrómáról Megnézem a galériát

