A világhírű rendező, James Gray ezért egy percig sem szeretne tétlenkedni. Legújabb filmjéhez már hozzá is látott, amelyhez olyan színészgárdát sikerült összegyűjtenie, akiknek már a nevük hallatán is rohanni fogunk a mozikba. Az Armageddon Time című alkotásban olyan sztárok kaptak szerepet mint Robert De Niro, Oscar Isaac, Donald Sutherland, és Cate Blanchett.

A film részben önéletrajzi ihletésű lesz, amely a rendező fiatalkorába enged bepillantást, méghozzá az 1980-as évekbeli New York Queens városrészében, ahol Gray egy olyan magániskolába járt, amelynek maga Donald Trump is a tanulója volt. Az Ad Astra - Út a csillagokba rendezője nemcsak a rendezést, hanem a forgatókönyvet is magára vállalta, hogy minél hitelesebben adhassa vissza egykori élményeit. Hogy pontosan mikor mutatják be a filmet, illetve a filmben szereplő színészek milyen karaktert fognak játszani, még nem tudni, de ha lehet hinni a legfrissebb pletykáknak, akkor még idén a mozikban láthatjuk.

Gray egyébként olyan filmeket jegyez, mint a Z, az elveszett város, Az éjszaka urai, vagy A két szerető, így nagy valószínűséggel izgalmas és magával ragadó alkotásra kell számítani.

Ha kíváncsi vagy, mely filmek lesznek idén 25 évesek, akkor kattints a galériára!

