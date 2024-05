Elképesztő átalakulások! Így néztek ki a sztárok az első és az utolsó MET-gálájukon - akkor és most fotók

Az ízlésünk és stílusunk folyamatosan változik, ami egyrészről köszönhető az új trendeknek, de a személyiségfejlődésünk is meghatározó szerepet játszik benne. Sokan mondják, hogy évek kellenek hozzá, hogy véglegesen kialakuljon a saját ízlésünk, és rájöjjünk, mi is illik hozzánk leginkább. Ez a változás a sztároknál is megfigyelhető, bár valljuk be, nekik egy kicsit könnyebb dolguk van, ugyanis rengeteg divatszakemberrel dolgoznak együtt, akik iránymutatásával a legjobb vörös szőnyeges megjelenéseket rakják össze. Persze ennek ellenére is gyakran történnek divatbalesetek. Ez a mostani MET-gálán sem volt másképp!

Most összegyűjtöttük a sztárok első és 2024-es MET-gálás megjelenéseit, és tökéletesen igazolják az előbb említett tézist. A többségük eleinte visszafogottabban érkezett a vörös szőnyegre, ma már pedig a legnagyobb dívák és stílusikonok közé tartoznak!

Kattints a galériára, és nézd meg a MET-gála sztárjainak első és legutóbbi megjelenését! Akkor és most fotók!

Galéria / 22 kép Akkor és most: sztárok első és 2024-es MET-gálájukon

Az InStyle magazin írása.