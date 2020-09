Jennifer Lopez - 28 millió dollár

Az énekesnő még 2016-ban vette meg ezt a házat, és szépen sikerült lealkudnia 40 millió dollárról a vételárat 28 millióra. Persze nem csoda, hogy rögtön elrabolta szívét ez az otthon, hiszen 7 hálószobája, 13 fürdője, egy vendégháza (nem szoba, ház!), művészeti stúdiója, saját mozija, organikus kertje és természetesen óriási medencéje is van.

Gwen Stefani - 35 millió dollár

Gwen a 2000-es évek alatt vásárolta meg a hatalmas palotát, akkor még exférjével. A ház tökéletesen tükrözte az énekesnő akkori stílusát: tele van absztrakt mintákkal, élénk színekkel és nem éppen hétköznapi bútorokkal. Az épületben egyébként 6 hálószoba, egy kinti konyha, játszótér, teniszpálya, medence és még egy tyúkól is helyet kapott. A válásuk után az énekesnő árulni kezdte az épületet, eredetileg 35 millió dollárért, de hosszú évek alatt sem kelt el, így kénytelen volt levinni az árat 23 millióra. Így végül tavaly sikerült eladnia.

Celine Dion - 38.5 millió dollár

Celine Dion még évekkel ezelőtt adta el ezt a gyönyörű, tengerparti álomotthont, de még így is ott van a legdrágább sztárotthonok listáján! Az épületek elrendezése ugyanis kifejezetten extravagáns, automatizált szekrényt és cipőtartót szereltek be a gardróbszobákba, saját golfpályája van, na meg természetesen teniszpályája, masszázsszobája, és még egy mini víziparkja is a gyerekeknek.

Demi Moore - 45 millió dollár

Demi Moore-nak sikerült nagyon jó áron eladnia New York-ban található triplex lakását, amiben bőven elfért 6 hálószoba, 5 és fél fürdő, valamint az épület körül egy hatalmas terasz is, amin körbe lehet sétálni az egész lakást. A színésznő eredetileg viszont nem 45 millió dollárt akart elkérni érte, hanem egészen 75 milliót, azonban kénytelen volt levinni az árakat, mert ennyiért még a nagy sztárok sem akarták megvásárolni.

Tom Cruise - 59 millió dollár

A híres színész Coloradóban vásárolt magának egy igazán hangulatos házat, ami hatalmas ablakokkal rendelkezik, hogy mesébe illő panorámát biztosítson a hegyekre. Természetesen Tom Cruise otthonából nem hiányozhat egy saját konditerem, forgatószoba, könyvtár, odakint pedig kosárpályát, privát motocross pályát és egy óriási vendégházat találnál. A színész egyébként korábban már megpróbálta eladni a házat, de nem járt sikerrel, így egy időre inkább felfüggesztette a dolgot.

Beyoncé - 88 millió dollár

Beyonce és Jay-Z már eladták ezt a mesés Bel Air-ben található ingatlant, de eredetileg jóval nagyobb árban, 135 millió dollárban gondolkodtak. Úgy vélték, a 8 hálószobáért, 11 fürdőért, saját játszószobáért, 15-autós garázsért, valamint a 4 medencéért és kosárlabdapályáért ez az ár ideális lehet. Pláne, hogy golyóálló ablaküvegekkel rendelkezik, és még saját házi spa és fitnesz központja is van. Tényleg nem semmi ez a hely!

George Clooney - 100 millió dollár

George Clooney került fel a listánk első helyére, méghozzá Olaszországban található gyönyörű villája miatt. A színész a Comói-tó partján vásárolta meg a 18. századi otthont, amibe azonnal beleszeretett, hiába a magas ár. Belül se semmi a villa, hiszen egy teljes körű edzőtermet is berendeztek, spa-szerű fürdőszobákkal rendelkezik, kívül pedig többféle kert, medence, teniszpálya és egy kültéri színház is található!

