Velük randiztak az alábbi sztárok, mielőtt coming outoltak volna

Nem is olyan régen még óriási rizikót vállalt az a híresség, aki úgy döntött, ország-világ előtt vállalja, hogy saját neméhez vonzódik. Nem csoda, hogy sokan nem mertek coming outolni: nemrég például Matt Bomer elárulta, hogy elbukta Superman szerepét, mert a készítők innentől kezdve nem látták őt elég férfiasnak a karakterhez. De Colton Haynes (a Teen Wolf és A zöld íjász színésze) megkapta, hogy inkább tagadja le az egész coming outot, mert egyszerűen nem lesz így jövője Hollywoodban.

Hiába járunk 2024-ben, amikor szerencsére egyre több ember meri felvállalni magát és kap pozitív visszajelzést, támogatást, még így is vannak olyan színészek, akik nem mernek coming outolni. Kate Winslet mondta pár éve, hogy több olyan híres férfi színészbarátja is van, aki a szerepek elvesztésétől félve nem merik beismerni, hogy saját nemükhöz vonzódnak.

És azt tudtad, hogy vannak olyan sztárok, akik már coming outoltak, megtalálták a szerelmet is, de egykor hosszú ideig rejtőztek a világ elől - és maguk elől is? Ők azok, akik sokáig nem ismerték be, hogy saját nemükhöz vonzódnak, és a másik nem körében kerestek maguknak partnert. Most felfedjük, kivel randiztak a sztárok a coming out előtt, de szólunk; akadnak nagyon meglepő sztárpárok!

Kattints a galériára a folytatásért!

