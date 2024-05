7 sztár, aki teljesen átformálta arccsontját - És nem feltétlenül előnyére

A sztárok körében abszolút nem titok, hogy időnként kés alá fekszenek, és ezt-azt "feljavítanak" magukon. Ezt azért idézőjelesen mondjuk, mert bár tény és való, hogy nagyon sokszor fantasztikus munkát végeznek az orvosok és a hírességek remekül néznek ki, azért vannak negatív példák is. Akadnak olyan sztárok, akik túlzásba esnek, teljesen átformálják külsejüket és idővel annyira megváltoznak, hogy rájuk sem ismerünk. És ők sem magukra.

Az arcon történő plasztikai beavatkozás pedig nagyon gyakori: vannak sztárok, akik még azelőtt feküdtek kés alá, hogy igazán beindult volna karrierjük, és olyanok is, akik az öregedéssel próbálják felvenni a versenyt. Fillerek, felvarrás, botox, ám vannak, akik konkrétan az arccsontjukat is megváltoztatják, pont azért, hogy megfeleljenek a hollywoodi elvárásoknak. Az alábbi előtte-utána fotók bizonyítják, hogy ez pedig nagyon is átalakította külsejüket!

Kattints a galériára, ahol megmutatjuk, kik azok a sztárok, akik átszabatták arccsontjukat!

Galéria / 7 kép Sztárok, akik teljesen átszabatták arcformájukat Megnézem a galériát

