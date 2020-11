Paris Hilton ezüst ruhája hatalmasat tarolt - 10 emlékezetes szett az idei AMA-gáláról

A 2020-as American Music Awards szervezői mindent elkövettek azért, hogy a jelen helyzethez mérten emlékezetes és izgalmas díjátadóban legyen részük a hírességeknek és a nézőknek. Az előadók között például ott volt Jennifer Lopez is, aki egy igazán dögös minikoncertet adott elő a színpadon:

Az AMA-gála folyamán persze nem csak Jennifer Lopez kapott nagy figyelmet, hiszen a többi résztvevő is igyekezett kihozni a maximumot szettjéből. Elvégre ha valamikor, akkor most nincs túl sok lehetőségük a vörös szőnyeges rendezvényekre! A képeket elnézve az est legnépszerűbb árnyalata egyértelműen az ezüst volt, de azért ezen túl is akadtak izgalmas darabok.

Kattints a galériára a 2020-as American Music Awards legemlékezetesebb szettjeiért!

