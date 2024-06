Erre a sztárvilágban számos példát tudunk találni, hiszen van, aki külsejével, van aki tehetségével érte el az emberek elismerését, ehhez azonban hihetetlen és hosszú utat kellett bejárni. A leglényegtelenebb, legkisebb szerepektől, egészen a hollywoodi filmszerepekig jutva. Brad Pitt, Margot Robbie vagy éppen a modellek kedvence, Leonardo DiCaprio sem a legnagyobbakként kezdte. Ártatlan, esetlen, olykor csúnyácska karakter bőrében láthattuk kedvenc hírességeinket, akik ma már a legnagyobb színészek közé emelkedtek.

A következő válogatásban most ők kapnak helyet, sőt mi több, azt is megmutatjuk, milyenek voltak akkor és milyenek most.

Lássuk, kikről van szó!

Galéria / 10 kép Hihetetlen átalakulások: Így néztek ki a sztárok, amikor megkapták életük első filmszerepét vs. most Megnézem a galériát

