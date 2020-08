Amikor a sztárok egy nívós eseményre érkeznek, biztos, hogy próbálják kihozni a maximumot a megjelenésükből. A gálákon többnyire a legnagyobb dizájnerek milliós ruháit viselik, sőt, nem egyszer megesett már az is, hogy valaki olyan drága ékszert viselt, hogy szinte alig mert hirtelen mozdulatot tenni benne. Lady Gaga nyakláncára emlékszel még?

Bár nagyon sok sztár a felsőbb kategóriából vásárol, azért általánosítani itt sem szabad. Rengeteg olyan híres énekesnő, modell és színésznő (sőt, még királyi családtag) is akad, akik előszeretettel hordanak elérhető árú, sok esetben kifejezetten olcsó ruhákat, amiket még az átlagemberek is ki tudnak fizetni. Őket nem érdekli az árcédula, hiszen tudják, hogy nem csak százezrekért lehet minőségi darabokat venni, és van, hogy egy olcsó ruha még csinosabban is mutat a vörös szőnyegen, mint a legnagyobb estélyik.

A galériában mutatunk is 10 hírességet, akik nem egyszer viseltek már elérhető áru ruhát a vörös szőnyegen, gálán vagy a hétköznapokban.

