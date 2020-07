A sztárok általában arra törekszenek, hogy tökéletesnek lássuk őket, ezért hibátlan sminkkel és gyönyörű frizurával jelennek meg a nyilvánosság előtt. Azonban ma már egyre többen vállalják fel azt, hogy bizony nekik is vannak szépséghibáik, amiket kár rejtegetni, hiszen ezek mind a személyiségük részei. Sőt, egyesek kifejezetten élvezik ezt a helyzetet, és gyakran megmutatják rajongóiknak, hogy ők sem különbek bárki másnál!

1. Chrissy Teigen

A gyönyörű modell az egyik legjobb példa ebben a kategóriában, hiszen Chrissy Teigen mindenről szeret őszintén mesélni. Szülés utáni depressziójáról rengeteget beszélt, ahogy azt is gyakran felvállalja, hogy külsőleg sem tökéletes. Például nemrég megmutatta, hogy neki is vannak striái, de ez őt egy cseppet sem zavarja!

2. Ashley Graham

A plus size modell is híres őszinteségéről! Ashley mindig is büszkén felvállalta súlyát, alakját, valamint narancsbőrét is, mert szerinte kár ezeket rejtegetni, hiszen majdnem mindenkinek jutott belőle.

3. Cameron Diaz

Cameron Diazt nem igazán érdekli a hollywoodi csillogás. Sőt, nemcsak visszavonult egy időre saját családja miatt, hanem időnként azt is megmutatja, hogy messze nem tökéletes. Smink nélküli arcát simán felvállalta már szelfiken!

4. Drew Barrymore

Akárcsak Cameron, úgy Drew Barrymore sem rejtegeti szépséghibáit. Korábban arról is posztolt, hogy mennyire sokat sikerült lefogynia, de ráadásul azt is megmutatta már, hogy miként fest őszülő tincsekkel, kusza szemöldökkel!

5. Demi Lovato

Az énekesnőnek sok gondja volt az elmúlt pár évben, függősége és önbizalomhiánya miatt is, de mára már ezerszer jobb formában van. Megtanulta elfogadni önmagát, hátat fordított az önsanyargató diétáknak, és bármikor megmutatja fürdőruhás alakját!

6. Eva Longoria

A Született feleségek sztárja az egyik legcsinosabb híresség képében tündököl, de ennek ellenére ő sem akarja elhitetni a nagyvilággal, hogy tökéletes lenne. Nemrég megmutatta, hogy a karantén alatt neki is lenőtt a haja, és hacsak nem festené, fehér lenne frizurája.

