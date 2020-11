Híres emberek, akik egy rajongójukkal házasodtak össze

Valószínűleg te is álmodozták már arról, hogy randira mész az egyik kedvenc hírességeddel, sőt, menjünk tovább, a felesége leszel. Nos, ezekre a sztorikra talán a legtöbben azt mondanák, hogy ilyen csak a mesékben van, ám mi erre most rávágjuk, hogy nem csak, ugyanis ismerünk pár embert, akivel ez tényleg megesett. A következő szerencsések ugyanis nem csak találkoztak imádott hírességükkel, de sikerült nekik magukba is bolondítaniuk őket, majd gyűrűt húztak kiválasztottjuk ujjára. És ami még hihetetlenebb, hogy sokszor ezek a házasságok boldogabbnak és tartósabbnak bizonyulnak, mint mikor sztárok a kollégájukkal kötik össze az életüket. Hát mit mondhatnánk erre? Chris Hemsworth, mi várunk!

Galéria / 5 kép Új galéria (2020. 11. 23) Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria