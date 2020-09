Tavaly még senki sem hitte volna, hogy az év legjobban várt díjátadóit még a sztárok is otthonról nézik majd, de a koronavírus miatt szerte a világon átálltak a rendezvényszervezők az online közvetítésekre. Tegnap este is hasonlóban volt részünk, ugyanis lezajlott a 2020-as Emmy-gála, ami még így is elég emlékezetes lett! A színészek ott ültek a tévé előtt, kisminkelve, csinos ruhában, és együtt szurkoltak kollégáiknak a győzelemért.

Imádjuk! Zendaya lett minden idők legfiatalabb Emmy-díjasa Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Noha a vörös szőnyeges felvonulás elmaradt, azért a sztárok így is megtettek minden tőlük telhetőt, hogy egy kicsit feldobják az otthon töltött estét. Lássuk, ki mit viselt az első virtuális Emmy-gálára!

Zendaya

A fiatal színésznő kitett magáért, és egy gyönyörű Armani ruhában vette át a neki járó díjat.

Kerry Washington

A Botrány című sorozat színésznője annyira várta már, hogy végre kiöltözhessen egy neves eseményre, hogy nem egy, hanem rögtön két szettet is viselt a virtuális Emmy-n.

Reese Witherspoon

Reese ezúttal egy klasszikus fekete Louis Vitton ruhában ünnepelte az Emmy-gálát, kint a saját kertjében, egy kis pezsgő és a családja társaságában!

Reese Witherspoon 5 legmenőbb hétköznapi szettje, amit érdemes lemásolnod Green Stiletto Nem érdekel Elolvasom

Laura Linney

Az Ozark főszereplője megragadta az alkalmat arra, hogy mindenkit buzdítson a szavazásra a közelgő választásokon, így egy VOTE feliratú szettben töltötte az estét.

Rachel Brosnahan

Rachel és férje a lehető legkényelmesebb összeállítást választották: egy páros pizsit, ami még jól is néz ki!

Jennifer Aniston

A színésznő személyesen is részt vett a gálán, már amennyire ez persze lehetséges volt. Jennifer Aniston ugyanis felment a színpadra, hogy bejelentse az egyik kategória győzteseit, és ehhez egy mesés fekete ruhát választott, hatalmas gyémántékszerekkel kiegészítve.

Regina King

Az est egyik legnagyobb nyertese volt a Watchmen című sorozat, úgyhogy Regina King sem maradhatott ki az ünneplésből. A színésznő eredetileg egy gyönyörű kék estélyiben tervezett érkezni, ám a változtatások miatt erre a pink zakóra, valamint egy Breonna Taylor arcát viselő pólóra esett a választása, amivel a megkülönböztetésekre és a rasszizmusra hívta fel a figyelmet.

De azért eredetileg tervezett kék ruháját is megmutatta:

Híres nők, akik olcsó ruhában jelentek meg a kamerák előtt: és mégis túlragyogtak mindenkit Sztárok Nem érdekel Elolvasom

És azt tudtad, hogy ezek a sztárok mindig magukat öltöztetik?

Galéria / 10 kép Sztárok, akik saját magukat öltöztetik, stylist nélkül Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria