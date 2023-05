Ez pedig egyáltalán nem véletlen, hiszen május 18-21. között idén is jön a JOY-napok, ami alatt akár 60% kedvezménnyel is vásárolhatsz, több száz kupon közül válogathatsz és több ezer üzletben és online webshopban válthatod be őket. Egyértelmű, hogy #spórolnimenő, így most is azt tanácsoljuk neked, hogy használd ki a kedvezményeket és készülj tudatosan az előtted álló időszakra.

Hamarosan ugyanis itt a nyár, ami egyet jelent az utazással, pihenéssel, nyaralással és rengeteg szabadban töltött idővel és természetesen azzal, hogy ennek megfelelően kell kialakítanod a gardróbodat is. Nemcsak ruha-, de cipőfronton is segítünk, hiszen a JOY-napok 0. napján, május 17-én 20% kedvezménnyel csaphatsz le a kiszemelt termékekre a DEICHMANN Online Shopjában. Az akció kizárólag ezen az egy napon, online vásárlás esetén, a teljes árú, nem leárazott termékekre érvényes 15 ezer Ft vásárlái érték felett.

Máris mutatjuk, mire érdemes lecsapni – a sztárok ezeket a darabokat imádják:

Pink szandál

Lehet utálni vagy imádni Hailey Biebert a körülötte kialakult botrány miatt, mindenesetre az vitathatatlan tény, hogy a modellnek nemcsak az alakja, de a stílusa is kifogástalan. Mindig tudja, mit mivel kombináljon és hogyan legyen minden helyzetben csinos. Az idei év egyik nagy trendje a tavaly berobbant barbiecore, azaz minden, ami pink – igaz ez a lábbelikre is!

Szling magas sarkú cipő

Újra hódít a szling cipő, vagyis az a fajta lábbeli, ami láttatni engedi a sarkakat. Nagyon elegáns és kifinomult összeállítást lehet vele elérni, így nem véletlen, hogy a sztárok is odavannak érte. Egy nude színű szling cipőt ráadásul nagyon könnyű kombinálni, és a magas nők is bátran viselhetik, hiszen általában ezek a cipők alacsony sarokkal rendelkeznek.

Zöld sneaker

Nyáron sem hiányozhat a gardróbodból a sneaker, ami ezúttal nem csak fehér színben hódít. Lépj ki a komfortzónádból és válassz egy olyan színt, amit szeretsz, mint ahogy JLo is tette ezzel a zöld cipővel. A legegyszerűbb, ha egyszínű outfittel kombinálod, de a color blocking szabályait figyelembe véve akár több árnyalatot is simán bevethetsz.

Balerina cipő

Katie Holmes igazi balerina-királynő, aki minden évben előveszi ezt a klasszikus darabot. Most viszont neked is okod van rá, hogy lecsapj erre a kényelmes és lapos talpú darabra, ugyanis idén nyáron megint felkerül a trendtérképre. Könnyen kombinálható és tökéletes irodai napokra is, ha nem szeretnéd mutogatni a lábfejed.

Az idei ékszertrendekről itt olvashatsz bővebben:

Galéria / 6 kép 6 ékszertrend, ami már a múlté 2023-ban Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Jöhet egy kis nosztalgia?

Galéria / 6 kép 6 eszetlenül cikis trend a 2000-es évek közepéről Megnézem a galériát