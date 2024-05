Az évfordulók mindig kivételes alkalmak, ilyenkor különösen belénk hasít a tudat, hogy milyen gyorsan rohan az idő. Az idei év különösen fontos azoknak a sztároknak, akik most ünneplik 60. születésnapjukat, hiszen ez is egy újabb mérföldkő. Sok hollywoodi sztárról meg sem mondanánk, hogy idén már 60 évesek lesznek, bár valószínűleg egyesek esetében ehhez a botox és egyéb plasztikai beavatkozások is hozzájárulnak.

Mindezeket félretéve viszont az is tény, hogy igen jól tartják magukat: sportosak, csinosak és úgy ragyognak, mint 20 évvel ezelőtt! Az idő múlása ellenére karrierjük és megjelenésük olyan, mintha a kor csak egy szám lenne számukra, nem is öregednének. Az ő példájuk is azt mutatja, hogy a fiatalság nem csupán a születési dátumtól függ, hanem az életmódtól, az egészséges táplálkozástól, a rendszeres testmozgástól, na meg persze az élethez való hozzáállástól! Íme a szülinapos sztárok 2024-ben!

Kattints a galériára, és nézd meg azoknak a sztároknak a listáját, akik 2024-ben ünneplik 60. születésnapjukat!

Galéria / 9 kép Sztárok, akik 2024-ben ünneplik 60. születésnapjukat Megnézem a galériát

Az InStyle magazin írása.