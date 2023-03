Amíg a hírekben általában az utolsó egy hír az, ami feloldozást hoz a lelkünkben a sok rossz után, úgy ebben a sorozatban kizárólag azokat a bizonyos egy híreket mutatjuk be. Akár strucchíradónak is nevezhetnénk sorozatunkat, amelyben csupa jó híreket mutatunk be az elmúlt hétről! Az Évamagazin.hu cikke.