Minden vasárnap este kitesznek magukért a Sztárban sztár versenyzői és elképesztő produkciókkal álltak színpadra.

Most viszont olyan fordulat következett be a műsor menetében, ami még inkább megnehezíti majd a dolgukat. A műsorvezető és a zsűritagok sem hiába hangsúlyozzák minden adásban, hogy mekkora szerepük van a nézői szavazatoknak egy-egy énekes továbbjutásában, és ezen a héten ez még inkább igaz lesz.

„ Ez egy igazán erős csapat, ezért is lesz különösen izgalmas a vasárnap este. A nézőkre eddig is nagyon nagy szüksége volt a versenyzőknek, de most ez még inkább igaz, hiszen nem egy, hanem két kedvencüktől is búcsúzunk. Ez egy nagyon szomorú és nehéz vasárnap lesz ilyen szempontból. Eddig is fantasztikus produkciókat láthattunk a versenyzőinktől, de biztos vagyok benne, hogy most még jobban odateszik majd magukat, hisz senki sem szeretne hazamenni. Azt kérném a nézőktől, hogy ne hagyják, hogy a kedvencük veszélybe kerüljön, szavazzanak rá. Nagyon szoros versenyre számítok, ahol tényleg minden egyes leadott voks sorsdöntő lehet”

- mondta Lékai – Kiss Ramóna, a Sztárban Sztár zsűritagja.