Ma már egyáltalán nem meglepő, amikor valamelyik hollywoodi híresség vagy sztárpár bejelenti, gyermeke született, méghozzá béranya segítségével. Így vált szülővé Paris Hilton, Tyra Banks, Priyanka Chopra és Nick Jonas, Amber Heard, Sarah Jessica Parker és Matthew Broderick, Lucy Liu, de Robert De Niro-nak is van két kisfia, egy ikerpár, aki így született. Bár a sztárok általában őszintén beszélnek erről a nyilvánosság előtt, az nagyon ritka, hogy ezt a béranya is megteszi. Ez azért van mert, a celebek iszonyú szigorú titoktartási szerződéseket íratnak alá velük.

Ennek oka, hogy nem mindenki büszke arra, miért ezt az utat választotta. Persze sokan vannak ma is, akik meddőségi problémák miatt döntenek így, ám számos sztár az alakját félti, nem akar keresztülmenni egy terhességen, a karrierje fontosabb.

„A pénz beszél. Ha van pénzed, akkor lesz gyereked. Szomorú, de ez most a helyzet!” - nyilatkozta név nélkül egy orvos a Bright Side magazinnak.

A fentiek ellenére akadt egy bátor béranya, Shanna St Clair, aki nem fél megosztani a tapasztalatait a világgal, olvasd el történetét galériánkban!

