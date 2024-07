szőke vs. barna

Vannak nők, akik ha megtalálják a hajszínűket, sosem változtatnak, míg mások alig sétáltak ki a fodrásztól, máris azon gondolkoznak, mi legyen a következő árnyalat, amit kipróbálnak. És ez a sztárvilágban sincs másként. Számos színésznőnek nem lehetne annyit fizetni, hogy megváljon a védjegyüknek számító megjelenéstől, filmforgatásokon kizárólag a paróka jöhet csak számításba, de akadnak bőven olyanok is, akik nem csinálnak ebből problémát, sőt a frizuraváltás még a karrierjüket is megváltoztatta.

Hiszen egy hajszínváltásnál kevés dolog képes jobban megváltoztatni egy nő megjelenését és karakterét. Most hoztunk is néhány sztárt, akik már kipróbálták a két nagy klasszikust, a szőkét és a barnát, és bár kétségtelen, hogy mind a kettő jól áll nekik, azért biztosak vagyunk abban, hogy neked is meglesz a véleményed arról, hogy melyik számukra az igazi!

Nézd meg, hogy festenek a legnépszerűbb

sztárcsajok szőkén és barnán!

Galéria / 20 kép 10 sztár, aki szőkén és barnán is mutatkozott a vörös szőnyegen Megnézem a galériát

Az InStyle magazin írása.