A szépségmogul most azzal került a figyelem középpontjába, hogy a Csehszlovák Vogue címlapjáról mosolyog vissza ránk, méghozzá gyönyörű kislányával, Stormival együtt. A kétéves csöppség lassan híres édesanyja fejére nő, ugyanis profi módon pózol a kamerák előtt, amelyet most is sikerült bebizonyítania. A különleges fotót a Morelli fivérek készítették a 22 éves celebről és a kislányáról, akik olyan hírességeket fényképeztek már mint Emilia Clarke, Lilly Collins, Camila Morrone vagy éppen Hailey Bieber.

A híres testvérpárról köztudott, hogy szeretnek történeteket mesélni a képeikkel, amelyet most is remekül megoldottak. A képet Kylie otthonában készítették, de a legnagyobb csavar az egészben, hogy profi fényképezőgép helyett egy Iphone-nal lőtték a tökéletes képet. Ezzel is azt üzenve a világnak, hogy ma már bármit megcsinálhatunk a telefonunkkal, még egy címlapfotót is.

Kylie 2018-ban adott életet első gyermekének, aki a rapper, Travis Scott-tól született. Bár a pár tavaly szakított, jó barátságban váltak el és azóta is közösen nevelik Stormit.

