Ő Szoboszlai Dominik gyönyörű, szőke barátnője: igazi bombázó!

A fiatal és gyönyörű leányzóról mindössze annyit tudni, hogy Buzsik Borkának hívják, illetve igencsak hasonlít a focista régi szerelmére, Fannira. Ezzel bebizonyítva, hogy az esetei minden kétséget kizáróan a hosszú szőke hajú, modell alkatú és babaarcú szépségek. Dominik mindig szűkszavúan nyilatkozik a magánéletéről, de annyit azért biztosan tudni, hogy boldog kapcsolatban él.

A rajongók persze mindennap igyekeznek egy lépéssel közelebb kerülni a sportoló magánéleti titkaihoz, amire valószínű a csinos lány is rájött, így nyilvános lett a profilja, ezzel megszánva azokat, akik már régóta szerették volna megcsodálni tökéletes adottságait.

Ebből lehet sejteni, hogy már a családjaiknak is bemutatták egymást, mégpedig szerencsésen. Gecsék Fannival egyébként tavaly ért véget a szerelem, a kapcsolatukat ugyanis megviselte a sok különlét és az átigazolások is. Reméljük most valóban révbe ért a focista.

