Szoboszlai Dominik és Dzsudzsák Balázs váratlanul felbukkantak egy budapesti szórakozóhelyen: az egész éjszakát átbulizták!

A Liverpool játékosával, Szoboszlai Dominikkal már nem találkozhatunk túl gyakran Magyarországon, arra pedig kifejezetten ritkán akad példa, hogy ne valamilyen hivatalos, szakmai rendezvényen szúrhasd ki őt – hanem magánemberként. Éppen ezért mindenki meglepődött, amikor a magyar válogatott focista május 23-án este felbukkant egy ötödik kerületi szórakozóhelyen Budapesten – méghozzá nem is akárkivel.

Dominik a DVSC csapatkapitányával, Dzsudzsák Balázzsal bulizott csütörtökön, és a Liverpool 23 éves sztárja még a DJ-pultban is átvette az irányítást egy időre – ezzel azonnal fantasztikus hangulatot teremtett, amit természetesen a jelenlévők videón is megörökítettek, amit IDE kattintva tudsz megnézni. A két sportoló egyébként most éppen a „nyári szünetüket” töltik, hiszen a klubszezon lezárult számukra, és a legfrissebb hírek szerint Dominikra közben újra rátalált a szerelem egy székesfehérvári lány, Borka (lehet) a párja.

