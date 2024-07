Nem hiszed el, miért támadtak Szoboszlai Dominik barátnőjére a rajongók: azt akarják, hogy a focista szakítson

Egy évvel előző szakítása után, Buzsik Borka mellett találta meg a boldogságot, akivel nemrég egy luxusnyaralásra is elment a sztárfocista. Nem is meglepő, hogy a fiatal szépség egyből a figyelem középpontjába került, amit azzal is segített, hogy privát Instagram-oldalát nyilvánossá tette. Sajnos a sok gratuláció és kedves komment mellett azonban negatív kritika is érte az újdonsült sztárpárt. Pontosabban Borkát, aki közösségi oldalára egy olyan képet repostolt, amellyel egyből magára haragította a Reddit népét. Az említett kép sokak szerint ugyanis azt sejteti, hogy már szívesen lenne menyasszony.

A kifotózott posztot percek alatt szedték szét. Volt, aki kellemetlennek nevezte, volt, aki szerint pár hét és úgysem lesz együtt Dominikkal, de olyan is akadt, aki szerint visszataszító, hogy így akarja rávenni a focistát egy újabb szintlépésre, méghozzá 2 hónapnyi randizás után.

Mindenki azt lát a posztba, amit akar, de az biztos, hogy a sportoló boldogabb, mint valaha, ami elsősorban Borkának köszönhető.

Sokak szerint ez a titka a sztárfocista sikerének!

