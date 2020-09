Ha annyi millióm lenne, ahány szobanövényt kinyírtam már életemben, most nagyon gazdag lennék. Egy időben fel is adtam; meg voltam győződve arról, hogy az én otthonom nem alkalmas a cserepes növények tartására. Ennek az elgondolásnak némileg ellentmond, hogy a lakásom keleti és nyugati irányba is rendelkezik ablakokkal, tehát azért jön be valamennyi fény, na. Hosszú éveken át kísérletezgettem, amíg rájöttem, mik azok a növények, amik tartósan megmaradnak a nappaliban és mik azok, amik a konyhában; most már azt is sejtem, milyen jelek utalnak arra, hogy túlöntöztem a filodendront és mik arra, hogy a viaszvirág kinőtte a cserepét.

Okoseszközök és szobanövények: tanítsd meg beszélni a fikuszodat! Hogyan? Nem érdekel Elolvasom

Ezeket a tapasztalataimat osztom meg veletek most; íme hét hiba, amin kábé minden szobanövény-tulajdonos átesik egyszer-egyszer, mint a bárányhimlőn:

Galéria / 7 kép A hét leggyakoribb hiba, amit egy szobanövény-tulajdonos elkövethet Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

via invinciblehouseplants.com, apartmenttherapy.com, wellandgood.com

ÉVA Magazin