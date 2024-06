Kiderült a titok: a Szívek Szállodája sztárja a túlélésért küzdött a sorozat forgatása közben

Hiába daráltad már le legalább hússzor a Szívek Szállodája összes epizódját, még mindig imádod a sorozatot (akkor is, ha Rory Gilmore felnőttfejjel azért többé nem olyan szimpatikus), és ha tehetnéd, most is szívesen beköltöznél a kitalált kisvárosba, Stars Hollow-ba, mert ANNYIRA álomszerűnek tűnik a hely? Igen, ott tényleg MINDENKI ismer MINDENKIT és a lakók bármiben számíthatnak egymásra.

Nos, lehet, hogy irigylésre méltó az ottani élet, a sorozat szereplői közül mégsem tartotta mindenki idillinek a forgatást. A Rory barátnőjét, Lane Kimet alakító Keiko Agena ugyanis nemrég bevallotta, annak ellenére, hogy borzasztóan hálás azért, mert a Szívek Szállodája világának részese lehetett, a felvételek alatt szó szerint „túlélő üzemmódba” kellett kapcsolnia.

forrás: RTL Sajtóklub A Szívek Szállodája sztárja, Lane Kimet alakító Keiko Agena beismerte, a túlélésért küzdött a sorozat forgatása közben

A színésznő tudja, hogy Lane karaktere számtalan nézőnek sokat jelentett, különösen az ázsiai fiataloknak, aki alul reprezentáltak a sorozatokban és filmekben, és természetesen tisztelettel gondol arra, mit adott másoknak a show, de számára a túlélésről szólt minden. „Most már hálás vagyok azért, hogy megtapasztaltam, átéltem ezt, de akkoriban nem így gondoltam rá.” Keiko Agena a múltban gyakran érezte nyomásnak Lane Kim népszerűségét.

„Azt hiszem, most az életemnek egy olyan pontján vagyok, ahol el kell engednek azt a magammal szemben támasztott elvárást, hogy a lehető legjobb változata legyek annak, akiről azt hiszem, az emberek szeretik. Én is szeretem Lane-t” – emelte ki a színésznő. „Nehéz ezt szétválasztani, mert én is szeretem ezt a személyt, de nem tudom, hogy lehetnék azzá. Én csak az árnyékképe vagyok ennek a dolognak. Ünnepelhetem, hogy megbecsülik, de nem érezhetek felelősséget, hogy azzá váljak, aki.”

Azért sok fontos leckét kaptunk a sorozattól!

