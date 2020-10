Ha unod a burgundit: színek és minták, amik hódítanak a 2020-as őszi körmökön

Vannak minden szezonban divatos, praktikus körömszínek - ilyenek a pirosok, a nude és árnyalatai, az örök klasszikus francia vagy a baby boomer - néha azonban jó érzés picit követni a trendeket, és bevállalni egy szokatlanak színt vagy mintát.

Próbálkozni pedig érdemes, mert az is lehet, hogy rájössz, rajongsz az eltérő színű lakkokért, egy visszafogott mintáért, vagy mondjuk a viharkékért.

Össze is szedtünk most néhány őszi körmöt, amik ebben a szezonban hódítanak: kísérletezz velük bátran!

Üdv újra, matt körmök!

2012 után idén ismét hatalmas sláger lesz a matt köröm - ha adsz neki még egy kis pluszt, garantáltan nem lesz unalmas!

Őszi szivárványkörmök

Nem csak nyáron lehet ám játszani a fagyiszínekkel - ősszel is viselhetsz minden egyes körmödön más színt, a lényeg, hogy picit ősziesebb árnyalatokat válassz, és passzoljanak egymáshoz a tónusok!

Mosolyogj!

Most komolyan: 2020 nem sikerült túl jól, legalább a körmök legyenek boldogok! A londoni szalonokban egy ideje hódítanak a smile-k, és mi is csak buzdítani tudunk arra, hogy vállalj be egy matricás, vigyorgó fejekkel teli manikűrt!

De ha nem vagy az ilyen jellegű motívumok nagy rajongója, ezt a vékony vonalas verziót biztosan szeretni fogod!

Az elmaradhatatlan nude színek

Ha megtaláltad a bőrödhöz legtökéletesebben passzoló nude színt a körmeidre, akkor igazi mázlista vagy. De attól még játszhatsz a nude variációival - például így!

Absztrakt minták

Ehhez nem árt némi kézügyesség, de nagyon izgalmas dolgok kerekedhetnek abból, ha absztrakt mintákat vállalsz be idén ősszel a körmeiden!

Jöhetnek a hullámok!

Mintára vágysz, de valami igazán visszafogottra? Mit szólnál szolid hullámokhoz - a körmeiden?

