Kutya, lótusz, lovagló póz: ez a szexpóz illik hozzád a legjobban a csillagjegyed szerint

A szex egy elég személyes és személyre szabott dolog. Annyi minden a saját egyéni biológiánktól függ, például a libidó mértéke, a szexuális vadság, de még az is, hogy milyen pozíciókat szeretünk elsősorban. Michelle Fedrizzi asztrológus és Reiki mester szerint a zodiákusunk nagy mértékben befolyásolja ezeket. Bizonyos csillagjegyek a kényelmesebb megoldásokat kedvelik, míg mások olyan tüzesek, hogy lebontanák a házat.



A következő válogatásban most mind a 12 zodiákus terítékre kerül. Legalábbis, ami a kedvenc és a hozzá legjobban illő szexpózokat illeti. De, akkor libbentsük is fel azt a bizonyos fátylat a nagy titokról!



Ha kíváncsi lettél, katt a galériára!

