A hiperszexuális zavar, más néven kényszeres szexuális viselkedés (szexfüggőség, nimfománia), egy pszichológiai állapot, amelyet a szexuális tevékenységek túlzott mértékű előtérbe helyezése jellemez. Ez hatalmas stresszt okoz az élet legkülönfélébb területein. Az ebben a zavarban szenvedők gyakran találják szexuális vágyaikat és viselkedésüket kontrollálhatatlannak, ami jelentős nehézségeket okoz nekik a személyes kapcsolataikban, különösen a párkapcsolatukban.

A hiperszexuális zavar olyan, akár a drogfüggőség

Hiperszexuális zavar esetén az adott személy erős kényszert érezhet a szexuális tevékenységek iránt, ami gyakran kockázatos viselkedéshez, ezáltal negatív következményekhez vezet. Olyan ez, akár a drogfüggőség vagy a szerencsejáték-függőség. E vágyak szabályozásának képtelensége romba döntheti a személyes kapcsolatokat, a karriert, valamint a mentális egészséget. Egy bátor, ám érthető módon névtelenségbe burkolozó nő tapasztalatai rávilágítanak arra, milyen extrém hatással lehet a hiperszexuális zavar a mindennapi életre.

„Szexfüggő vagyok!”

„Sziasztok! Kicsivel több, mint 1 éve járok terápiára, szexfüggőként, hiperszexuális zavarral diagnosztizáltak. Néhány napja értem el a terápiámban az első mérföldkövet, immár hat hónapja tartom magam azokhoz a határokhoz, amelyeket a terapeutámmal meghúztunk. Ezért döntöttem úgy, hogy ezen a névtelen fórumon írom meg a sztorim és lehetővé teszem a sorstársaimnak, hogy kérdezzenek!” – kezdte a fiatal nő egy anonim közösségi média oldalon.

„Korábban naponta legalább 4-5 alkalommal kellett maszturbálnom, néha ennél is többször. Ahogy felébredtem, azonnal csinálnom kellett, néha még álmomban is elkezdtem, gyakran késtem a munkából azért, mert nem bírtam abbahagyni. Néha munkába menet, sőt a munkahelyen is csináltam, és persze ahogy hazaértem folytattam. Nem volt olyan párom, akit ne csaltam volna meg, nem bírtam hűséges lenni” – írta kendőzetlen őszinteséggel. „Amikor olyan munkahelyem volt, ahol saját asztalom volt és egyedül maradtam egy pillanatra, az asztal alatt csináltam, előfordult, hogy ruhán keresztül is. Ha rám tört az érzés és volt ott valaki más is, rohantam ki a mosdóba...” – folytatta.

„Nehéz megmondani, mikor jöttem rá, hogy valami nincs rendben. Fiatalon fedeztem fel és kutattam a szexualitásomat, mindig azzal mentegettem magam, hogy csak szexuálisan felszabadult vagyok. Azt hiszem, 22-23 éves lehettem, amikor elkezdtem rájönni, hogy valami nincs rendben, de tagadásban voltam, a barátaim között azzal viccelődtem, hogy én vagyok a nimfó lány. Teljesen más okból kezdtem terápiára járni, a mentális egészségem romlani kezdett egy nagyon nehéz év után. Hat hónapon belül elvesztettem az anyukámat és a legjobb barátomat, ez súlyosbította a szexfüggőségemet is, valamint az alkohol-, és marihuána-fogyasztást. Nem tekintettem a szexre függőségként, amíg a terapeutám fel nem ébresztett, ezután rendkívül egyértelművé vált. Mostanra leálltam a pornóval, csak akkor szexelek, ha átgondoltam, jó-e nekem és csak meghatározott időben, otthon maszturbálok” – fejtette ki a nő, aki mindent megtesz azért, hogy szorongását, depresszióját más, egészséges módszerekkel kezelje, gyógyítsa.

