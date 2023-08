A 16. században jelent meg egy könyv, Az erényes hölgyek hajója, amit egy francia orvos, Symphorien Champier írt, és a jó szex titkát részletezi benne – legalábbis, amit ő gondolt a témáról. Ma már inkább komikusnak hatnak az intelmei, pedig nem viccnek szánta.

Ilyen volt a Szex a középkorban

Óvakodjunk a túlszexeléstől!

Az orvos szerint a túl sok szex károsítja az egészséget, sőt megrövidítheti az életet, így óvva int a könyvében attól, hogy bárki is túlszexelje magát. A túl sok pásztoróra ronthatja a látást, rosszat tehet az emésztőszerveknek, az idegeket is megviselheti, és hajhulláshoz is vezethet. Idős korban pedig köszvénnyel is számolni kell annak, aki fiatal korában túlzásba esett. Így fogalmaz az orvos:

„A hím verebek kéjelgésük miatt csupán egy-két évig élnek, és gyakran látjuk, hogy azok, akik gyönyörű nőt vesznek el, fiatalon és néha azonnal meghalnak a túlzott élvezeteik miatt.”

A vékony emberek ne szexeljenek!

Arról is értekezett az orvos, hogy egyáltalán kiknek érdemes szexelni. Vélekedése szerint a túl sovány emberek inkább kerüljék, a többiek belevághatnak:

„Azok, akiknek vékony teste van, meneküljenek a testiség elől úgy, mintha egy gyilkossal vagy útonállóval találkoztak volna. Semmi sem halálosabb számukra, mint a szex.”

Tavasszal vagy télen a legjobb

Champier szerint a tavasz a legkedvezőbb a szexhez, mert ilyenkor meleg és nedves az idő. De ha akkor nem jön össze, jobb, ha a tél beálltáig várnak a párok. Nyáron és tavasszal inkább ne is próbálkozzanak, mert ezek az évszakok szerinte nem alkalmasak a gyereknemzésre.

A magas lányok kivételek

Az orvos szerint a lányoknál a 16-20 éves kor a legjobb a házasságra, majd a szexre, ami akkoriban egyet jelentett a gyereknemzéssel. Ha valaki mégis 16 éves koránál előbb szexel, akkor előfordulhat, hogy örökké beteg lesz, kivéve, ha magasnövésű a lány – vallotta a doktor. A férfiaknál 30-35 éves kor a legmegfelelőbb a szexhez, és általános szabályként rögzíti: ha mindketten elmúltak 21 évesek, akkor garantált, hogy a gyerekeik szépek és jó természetűek lesznek.

Éhesen és szomorúan ne szexeljünk!

Az orvos még arra is felhívja a figyelmet, hogy evés után nem jó a szex, sőt éhesen, evés előtt sem: ha valaki ilyet kísérelne meg, azzal a bénulást is kockáztathatja szerinte. De mosdatlan és szomorú férfit is óvva inti a szextől, a legjobb szerinte rögtön, ébredés után az együttlét.

