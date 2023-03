Szex egy negyvenessel, aki az anyjával él

Nem tudom, mi a baj velem, de világéletemben vonzottam a mama kedvence-típust. Huszonévesen kifogtam például egy szaxofonost – nem viccelek -, akinek nyilván a Van, aki forrón szereti volt a kedvenc filmje, harmincegy éves múlt, és esze ágában nem állt elköltözni anyucitól. Többgenerációs ház ez, mondogatta önelégülten, miközben végigmutogatta nekem a rákoskeresztúri két szintet, ahol persze a konyha és az előszoba teljesen közös volt. A kedves mama igen nyájasan fogadott, de amikor fél év randizás után a pasitól azzal a dumával kaptam ajándék csipkebugyit, hogy az anyukája választotta ki számomra, rémülten menekültem.

Egy ideig rendben ment minden, lett egy élettársam, akinek egészen normális viszonya volt az anyjával, csak aztán kiderült, hogy meleg. Puff neki. A nem akármilyen sokk után két évet töltöttem egyedül, és akkor, a harmincas éveim közepén megismertem Tomit.

Nos, ő első látásra épelméjűnek tűnt. A negyvenegyedik évét töltötte be, de letagadhatott volna hatot is. Kedves göndör szőke sérója volt, szelíd kutyaszeme, és majdnem elérte a két métert. Kollégák voltunk egy általános iskolában, én éneket tanítottam, ő pedig matekos volt. Bármily meglepő, szakja ellenére rajongtak érte a gyerekek, a kollégák, nem is értettem, miért nincs felesége, családja, sőt, ahogy a biosz szakos Kati megsúgta, még csaja se.

Aztán hamarosan megtudtam.

Tomi vonzódott hozzám, ez gyorsan egyértelmű lett, és hatalmas örömömre elhívott moziba az egyik hétvégén. Megnéztük a Mindig, mindenhol, mindenkort, a film közepe táján megfogta a kezem, a háromnegyedénél félénken a combomat is végigsimította. Beleborzongtam az érintésébe. Azt a mindenit, én dugni akarok ezzel a pasival, villant át az agyamon. Szerintem akkor még ő se gondolta másként. A vetítés után csókolóztunk egy parkban. Fel tudunk menni hozzád, kérdezte lázasan lihegve. Szomorúan ráztam a fejem. Az unokatesóm épp feljött vidékről, néhány hétig nálam pecózott harmincöt négyzetméteren. Nem mehetünk hozzád, kérdeztem. Tomi gondolkodóba esett, nekem pedig átvillant az agyamon, hogy talán mégis nős, csak ügyesen titkolja a tanáriban.

Végül is, mondta vonakodva, megpróbálhatjuk.

Nekem ez a megpróbálhatjuk is elég idétlenül hangzott, de azon végképp elképedtem, amikor megérkeztünk a lakásba. Nem sokkal volt nagyobb az enyémnél. Az előszobában régi varrógép állt csipketerítővel letakarva. Az ablakokon fehér függönyök lógtak. A konyhában a falon nyolcvanas évekből való régi falvédő függött. Miféle ízlése van ennek a pasinak? Vagy tényleg nős, és elvett egy nála kétszer idősebb asszonyt?

