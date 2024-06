Szerelmi horoszkóp június: a Mérlegek szerelmi élete vízválasztóhoz érkezik,a Vízöntők határtalanul boldogok

SZERELMI HOROSZKÓP JÚNIUS

KOS (március 21-április 20)

A nyár első hónapjában fájdalmas ráébredés ránthat vissza a földre, kiderül ugyanis, hogy amit eddig hittél a szerelmedről, az mind-mind egy általad kreált illúzió volt csupán. Ennek okán érthető módon borzasztó nagy csalódást érzel, hiszen ennél sokkal jobb emberismerőnek gondoltad magad, mely meggyőződés most úgy tűnik, hogy összedőlt, másfelől pedig rendkívül nagy dühöt érzel, hiszen az a személy, akire az életedet is rábíztad volna, iszonyatos érzéketlenséggel vert át. Nem érdemes azonban sokáig ezen bánkódnod, állj fel a padlóról, porold le magad és lépj tovább. Nyilván nem megy csettintésre a dolog, mégis hinned kell abban, hogy létezik még igaz szerelem és nem mindenki ilyen a világban. Higgy abban, hogy egyszer eljön a te időd, amikor valaki úgy fog szeretni, ahogy azt megérdemled!

BIKA (április 21-május 20)

Te magad sem gondoltad volna, de az előtted álló hónap nagy változást hozhat a szerelmi életedbe, mely egycsapásra állítja a feje tetejére a mindennapjaidat. Ne félj ezektől az érzelmektől, ne félj kifejezni őket, az ugyanis, hogy egy felhőtlenül szárnyaló életet lehetsz valaki mellett, aki biztonságot és boldogságot jelent, az egy abszolút pozitívum az életedben. Add át tehát magad annak az eufóriának, amit érzel, nyugodtan kürtöld világgá azt, hogy határtalanul boldog vagy és ne foglalkozz azokkal, akik egyfolytában a negatív dolgokkal tömik a fejed!

IKREK (május 21-június 21)

A nyár első hónapja olyan szerelmed hozhat az életedbe, amelyről már rögtön az elején kiderül, hogy két teljesen különböző értékrenddel bíró ember találkozott. Már az első pillanatban erős vonzalmat érzel ugyan az illető iránt, rengeteg dologban azonban nem egyezik a világképetek. Épp ezért mielőtt komolyabban belemész egy ilyen se veled, se nélküled kapcsolatba, előtte mindenképp érdemes elgondolkodnod azon, hogy nem csupán egy idővesztegetés-e az, hogy együtt vagytok, hiszen több lehet a konfliktus közöttetek, mint a szép pillanatok. Csak azért ne add fel az elveidet, mert a kémia működik közöttetek, ha úgy érzed, hogy nincs a kapcsolatnak hosszú távú jövője, akkor ne vesztegesd az időt!

RÁK (június 22-július 22)

Alapvetően jó érzed magad a bőrödben, úgy ahogy vagy, nem vágy mindent elsöprő szerelemre vagy tartós párkapcsolatra, szingliként úgy gondolod, a függetlenséged fontosabb, mint az, hogy non-stop alkalmazkodj valakinek az igényeihez. Az előtted álló hónapban azonban egycsapásra megváltozhat mindez, hiszen jöhet valaki, aki minden eddigi elgondolásodra rácáfolhat és egyszeriben változtat meg mindent körülötted. Érdemes egy esélyt adnod az illetőnek, légy nyitott, flörtölj, ismerkedj, térképezd fel a szándékait, ennek alapján pedig eldöntheted, hogy mit is szeretnél a továbbiakban!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Úgy érzed, a szerelmi életed teljes mértékig sínen van, semmi és senki nem gátolhat tehát meg abban, hogy komolyabbra fűzd a szálakat a pároddal, így felvázolod az esküvői tervedet is neki. Mivel azonban nem azonosak az elképzeléseitek, a szerelmed ugyanis egyelőre korainak tartja az eljegyzést is, nemhogy az esküvőt, így könnyen konfliktusba kerülhettek. Amennyiben nem szeretnéd az ötleteddel elkergetni a háztól, abban az esetben kénytelen leszel kompromisszumot kötni. Adj időt annak, hogy mindketten ugyanazt akarjátok, ha pedig szeretitek egymást, akkor előbb-utóbb összeköthetitek hivatalosan is az életeteket! Ne rohanj!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Eddig valahogy sosem volt szerencséd a szerelemben, bárkivel voltál együtt, mindig nagy csalódás lett a vége, hol te mondtad ki a végét, máskor pedig a partnered távozott angolosan. Épp emiatt mindig kissé reményvesztetten mész bele egy újabb párkapcsolatba, azonban az mindennél fontosabb számodra, hogy te legyél az, aki igent mond egy -egy jelöltnek és ne te fuss a kocsi után. A nyár első hónapjában azonban hatalmasat fordulhat veled a Világ, hiszen a sok csalódás után egy olyan szerelem toppanhat az életedbe, aki fenekestül fogja felforgatni a mindennapjaidat. Ne is akarj kihátrálni a belőle, egyszerűen add át magad az érzésnek, hisz könnyen lehet, hogy a nagy Ő érkezett meg!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Az előtted álló hónapban vízválasztóhoz érkezik a szerelmi életed, látszólag ugyanis minden rendben van körülötted, abszolút harmóniában élsz a pároddal, rá kell azonban jönnöd, hogy ha egy pillanatra őszinte vagy magaddal szemben, akkor bizony szívesebben teljesednél ki valaki más mellett. Kissé megijeszt a tudat, amikor ez megfogalmazódik benned, nem gondoltad volna ugyanis, hogy valaha másképp fogsz érezni a jelenlegi párod iránt, mint amit kapcsolatotok igyekvő szakaszában éreztél. Mivel azonban nem véletlenül változtak meg az érzéseid, épp ezért intelligensen mondd ki a dolog végét, hisz ez csupán ámítás a részedről a továbbiakban. Ne félj váltani, ha nem érzed magad boldognak!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A nyár első hónapja gyökeres változást hozhat a szerelmi életedben, olyasmire ébredsz ugyanis rá, amely elég fájdalmas és persze könnyen lehet, hogy nagyon megvisel majd, de a lelked mélyén azt is tudod, hogy nem élhetsz tovább az általad felépített illúzióban. Be kell látnod, hogy az az út, amelyen a jelenlegi pároddal jársz, az bizony egy ponton kettéágazik, neked pedig döntened kell, hogy egyfajta álarcban, de mellette mész tovább, avagy meghozol egy fájdalmas, ám bátor döntést és a valódi boldogságod felé vezető úton indulsz el. Csakis rajtad múlik az, hogy miként foglalsz állást, más maximum tanácsot adhat, de mivel senki nem éli az életedet, így neked kell a végszót kimondanod!

NYILAS (november 23-december 21)

Viszonylag hosszabb ideje gyengéd érzelmeket táplálsz egy bizonyos személy irányába, akinek eddig nem volt merszed a tudtára hozni azt, hogy többet jelent számodra. Mivel te is pontosan tudod, hogy előbb-utóbb lecsaphatják a kezedről, épp ezért az előtted álló hónapban érdemes összeszedned minden bátorságodat és színt vallani az illetőnek. Plátói szerelemmel ugyanis semmiféle hosszútávra szóló, közös jövőre nem számíthatsz, ezért tehát ha szeretnél boldog lenni, akkor készítsd elő a terepet és amennyiben alkalmasnak látod a pillanatot, vallj színt. Ha kikosaraz, akkor sincs minden veszve, hisz a világ tele van olyan emberekkel, akik csak rád várnak, neked csupán választanod kell közülük!

BAK (december 22-január 20)

Abszolút házasságpárti vagy, másképp nem is tudod elképzelni az életedet, csakis párkapcsolatban, kizárólag a hosszútávra szóló szerelemben hiszel. Épp ezért bárki akad az utadba, gyakorlatilag azonnal az esküvői menüről kezdesz beszélni neki, amivel azonnal elűzöd az általad kiszemelt jövendőbelit, majd magad sem érted, hogy mi történt. Az előtted álló hónapban érdemes egy kicsit csiszolnod a hozzáállásodon ahhoz, hogy valóban megtaláld a boldogságodat és végre az általad elképzelt idilli életet élhesd. Ehhez azonban változtatnod kell, hidd el, attól mert kicsit lejjebb adsz az elvárásaidból, még nem zárod ki annak a lehetőségét, hogy boldog lehess!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A nyár első hónapjában végre úgy érzed, hogy semmi nem állhat a boldogságod útjába, megtaláltad azt az embert, akivel szeretnéd leélni az életedet, nagyon úgy tűnik, hogy semmi és senki nem ingathatja meg ezt az atom biztos állapotot. Az előtted álló hónapban szervezz közös programokat, helyezd a szerelmedet a prioritási sorrend tetejére, adj tehát bele anyait-apait a kapcsolatba és tegyél meg mindent azért, hogy a másik feled is legalább annyira boldog legyen, mint amennyire te az vagy. Ne foglalkozz azokkal, akik a boldogságod útjába állnának, hiszen semmi nem tántoríthat el attól, hogy a szerelmeket kiteljesedjen!

HALAK (február 20-március 20)

Árgus szemekkel figyeled a párod minden lépését, ha pedig nem tudod huzamosabb ideig elérni, azonnal rád tör a féltékenységi roham, ez viszont számos konfliktust eredményez kettőtök között. Amennyiben nem szeretnéd, hogy a kapcsolatotok megsavanyodjon, abban az esetben mindenképp érdemes változtatnod a hozzáállásodon és bármennyire is nehezedre esik, kissé érettebb gondolkodással bírnod annak érdekében, hogy ne mérgeződjön tovább a kapcsolatotok. Hidd el, ha lazábban kezeled és több bizalmat adsz a szerelmednek, akkor számos kellemetlen vitát előzhetsz meg!