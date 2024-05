8 film, ahol a szerelem nem teljesül be: nincs mindig hepiend

Nyolc olyan filmet kerestünk, ahol a szerelem nem győz, de mi nem feltétlenül bánkódunk emiatt, ráadásul egy kicsit csalunk is: nemcsak romantikus filmek, de egzisztencialista európai drámák és intellektuális komédiák között is széjjelnéztünk.

9 és fél hét

Klasszikus szerelmes filmnek nem igazán lehet nevezni Adrian Lyne 1985-ben forgott erotikus és kissé gonosz filmjét. Liz (Kim Basinger) a titokzatos Johnnal (Mickey Rourke) keveredik intim és szörnyűséges kapcsolatba, míg végül annyi megaláztatásban lesz része, hogy bár nem könnyen, de elhagyja a bántalmazó férfit. Tegyük hozzá, hála az istennek.

Szakíts, ha bírsz

Brooke (Jennifer Aniston) és Gary (Vince Vaughn) kapcsolata a hétköznapi különbözőségeken feneklik meg és lesz belőle lassan, de biztosan kölcsönös, alávaló bosszúhadjárat. Igaz, a kétértelmű finálé meghagyja nekünk a lehetőséget, hogy elábrándozzunk rajta, néha talán a legszörnyűbb párkapcsolatok is megjavíthatók.

Házibuli

Végig drukkolunk szegény Vic-nek (Sophie Marceau), hogy összejöjjön végre azzal a gaz Mathieu-vel (30 évvel később azért eltűnődünk rajta, miért is), erre mi az eredmény? Az utolsó képkockákon a Dreams are my reality szentimentális dallamaira egy vadidegen fiúval táncol összebújva. A férfi és az asszony már tizenévesen és egyaránt ingatag – de legalább a szülők kibékülnek.

