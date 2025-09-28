Divat
Ez a vasárnapi program megmentheti házasságod: 7 érv, amiért megéri kipróbálni!
Forrás: Kseniya Budko/Pexels
Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta
És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Promóciók
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Sztárok
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
Életmód
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
6 frizura, ami karcsúbb arcot varázsol
Egy kiváló frizurával kilókat is lecsalhatunk magunkról, így pedig egy sokkal frissebb és fiatalosabb megjelenést kaphatunk.
Különleges szépségű kutyák, amelyekhez hasonlót még sosem láttál
Vannak kutyák, akik nemcsak aranyosak, hanem igazi természeti csodák. Ezek a ritka, különleges külsejű fajták a kutyavilág rejtett gyöngyszemei, és garantáltan elolvad a szíved, amint meglátod őket.
Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk
A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!
8 zöldség és gyümölcs, amit sose tarts hűtőben
Nem minden zöldség és gyümölcs érzi jól magát a hűtőben. Mutatjuk, melyek veszítenek ízükből és állagukból hidegben, és hogyan tárold őket helyesen.
12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént
A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.
Kávérandi a boldog, egészséges párkapcsolatért
Ha kimerítenek a hétköznapok, nem jut időd semmire, úgy érzed, az élet elrohan melletted és nem tudsz sem magadra, sem pedig a párodra figyelni, akkor a kávérandi bevezetése lehet a legjobb dolog, amit tehetsz önmagadért és a kapcsolatodért. Nem kell hozzá sem bébiszitter, sem drága éttermi vacsora, csupán egy óra közösen, még a gyerekek ébredése előtt. Ez a kis szertartás nemcsak romantikus gesztus, hanem komoly párterápiás előnyökkel is járhat, ugyanis megtervezetten szántok időt arra, hogy együtt legyetek, beszélgessetek, és megélhessétek a kapcsolatotok intimitását.
A pszichológusok szerint az ilyen rendszeres, szándékosan egymásnak szentelt időt nevezhetjük „kapcsolódási rituálénak”. Ezek azok a pillanatok, amelyekben a felek újrahangolódhatnak, meghallgathatják egymást, és biztonságos közegben oszthatják meg érzéseiket. Ha ezek a rituálék hiányoznak, könnyen elindulhat a távolodás folyamata, és észre sem fogjátok venni, de simán lehet, hogy egyszerűen elhaladtok egymás mellett, és kiül a kapcsolatotok.
A kávérandi lényege egyszerű: kiszakadni a mindennapok zajából, és nyugodt környezetben figyelni egymásra. Lehet ez egy beszélgetés a hétvégi tervekről, közös álmodozás a jövőről, vagy épp csak egy félórás csendes együttlét egy csésze kávé mellett. A hangsúly nem a programon van, hanem azon, hogy mindkét fél jelen van és valóban kapcsolódjon a másikhoz.
A tapasztalatok szerint már néhány hét rendszeres kávérandi után érezhető a változás: javul a kommunikáció, csökkennek a feszültségek, erősebb lesz az összetartozás érzése. Hosszú távon pedig nemcsak a párkapcsolat nyer, hanem az egész család: a szülők nyugodtabbak, türelmesebbek és harmonikusabb légkört teremtenek otthon.
Kezdetnek vezessetek be egy-két kávérandit a héten, majd, ha úgy látjátok, hogy kapacitásotok engedi azt, hogy még több ilyen reggeli rituálét vezessetek be, akkor növeljétek ezeknek a randevúknak a számát. Meglátjátok, egészen új szintekre fog emelkedni a kapcsolatotok!
7 érv, hogy miért kávérandival indítsd a reggeled!
Az alábbiakban pedig az életre szóló párkapcsolat biztos jeleit gyűjtöttük össze!
Az ÉVA Magazin írása.
Hogy tetszett a cikk?
Divat
Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Lakberendezés
Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Promóciók
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Sztárok
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
Életmód
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént
A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.
6 beauty hack, amit a TikTokon tanultunk és tényleg működik
Ezekről a trükkökről valószínű, hogy még te sem hallottál!
8 természetes cellulózforrás: így segít a rostban gazdag táplálkozás az egészségeden
A cellulóz a növények vázanyagának egyik fő alkotóeleme, amit az emberi szervezet önállóan nem tud megemészteni – mégis hatalmas szerepe van. Rostként működik, és nélkülözhetetlen a bélrendszer egészséges működéséhez. Támogatja a bélflórát, ami az erős immunrendszer alapja, így közvetve az ellenálló képességünket is erősíti. Nem véletlen, hogy a szakértők szerint érdemes minél több cellulózban gazdag zöldséget és gyümölcsöt fogyasztani. Mutatjuk, melyek a legjobb természetes források az egészség megőrzéséhez!
Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta
És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.
Az október a legtökéletesebb hónap arra, hogy megváltoztasd az életed: az asztrológus elárulja, mit kell tenned ehhez!
Tarol a TikTokon az October Theory-elmélet, mely szerint ősszel kapunk egy második esélyt arra, hogy új fejezetet nyithassunk, és lezárjuk minden, ami már nem tesz minket boldoggá.
Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk
A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!