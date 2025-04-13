Horoszkóp
Tényleg létezik a G-pont, vagy csak egy jól hangzó legenda?

2025. április 11.

A nap cikke

4 dolog Katalin hercegnéék otthonában, amitől mindig leesik a vendégek álla

Katalin hercegné otthonából érdemes ellesni pár stílustrükköt! Nem sokszor engedi be a kamerákat, de amikor igen, akkor mindenkinek feltűnik ez a pár részlet.

A szexualitás körüli tévhitek makacsul tartják magukat, és generációkon át öröklődnek, sokszor anélkül, hogy bárki is megkérdőjelezné őket.
Olvasd el ezt is! "A döbbenetes ok, ami miatt a férjem nem akar szexelni velem..." - Nők meséltek

Az egyik legnépszerűbb ilyen mítosz a G-pontról szól – sokan úgy vélik, hogy a női orgazmus titka ennek az apró területnek az ingerlése. De mi az igazság? Tényleg létezik, vagy csupán egy félreértés az egész?

Hámori Barbara, akit eddig televíziós produkciók kapcsán ismerhettünk, idén új terepen próbálja ki magát. „Az én kék zónám” című podcastjében általában a hosszú élet titkát kutatja, de időnként más, társadalmilag fontos, de kevésbé tárgyalt témákkal is foglalkozik. Legutóbbi adásában Jámbor Eszter tabu-kommunikációs szakértővel beszélgetett a női test működéséről és a szexualitással kapcsolatos félreértésekről – őszintén és kertelés nélkül.

A G-pont és a női orgazmus rejtélye

A köztudatban még mindig erősen él az elképzelés, hogy a női orgazmushoz elég a G-pont ingerlése. Pedig a tudományos kutatások szerint a helyzet sokkal összetettebb.Jámbor Eszter szerint a hüvelyi orgazmus nem egy rejtélyes ponthoz, hanem a csikló belső részéhez kapcsolódik, amely a hüvelyfalon keresztül ingerelhető.

„Sokan azt gondolják, hogy a behatolás önmagában elég az orgazmushoz, pedig ez édeskevés... Nem a G-pont okozza a hüvelyi orgazmust, hanem a csikló belső szára, amit a hüvelyfalon keresztül érzékelünk.”

- mondja Eszter.

Ez az információ sokak számára még mindig újdonság, pedig már 1988-ban elvégeztek egy MRI-vizsgálatot, amely először igazolta, hogy az orgazmusért valójában a csikló felel. Ennek ellenére a G-pont legendája a mai napig él, és rengeteg nő érez nyomást amiatt, hogy „produkálnia kellene” valamit az ágyban.

Miért színlelik sokan az orgazmust?

A tévhitek nemcsak a férfiak, hanem a nők fejében is élnek, és ez sokszor frusztrációhoz vagy színleléshez vezet. Eszter szerint ennek egyik fő oka, hogy a társadalom azt sugallja: egy nőnek bármikor készen kell állnia az együttlétre, és ha ez nem így van, az vele van a baj.

Pedig a valóság ennél sokkal árnyaltabb:

Egy nőnek átlagosan 20 percre van szüksége ahhoz, hogy teljesen felizguljon. Ehhez képest a filmekben látott spontán, gyors együttlétek azt az illúziót keltik, hogy a vágy azonnal feléled, pedig a tudatosabb, időzített intimitás sokkal kielégítőbb lehet.

- mondja Eszter.
Mennyire vagyunk tudatosak a saját testünkkel kapcsolatban?

A szexuális edukáció hiánya hatalmas probléma, és nemcsak a fiatalokat érinti. A legtöbb nő saját testével kapcsolatban sincs teljesen tisztában, hiszen erről az iskolában alig esik szó, és az interneten található információk is gyakran félrevezetőek.

18 éves korod alatt nem olvashatod el legálisan az interneten, hogy hogyan védekezz, miközben már 14 évesen lehet szexuális kapcsolatod. Eközben egy állatkertbe kísérő nélkül nem mehetsz be, de a törvények szerint szexelhetsz.

- mutat rá a szakértő.

A fiatalok gyakran a pornóból próbálnak információhoz jutni, ami viszont torz képet ad a szexualitásról, és irreális elvárásokat támaszt a való életben. Ez az egyik fő oka annak, hogy sok nő úgy érzi, nem elég jó, ha nem tudja teljesíteni azt, amit a filmekben látott.

Spontaneitás vagy tudatos szex?

A beszélgetés végén Eszter és Barbara arra is kitérnek, hogy miért érdemes tudatosabban kezelni az intimitást, és nem csak a spontán pillanatokra várni. A hétköznapi stressz, a munkahelyi nyomás és a családi élet mellett sok párnál egyszerűen nincs tér a minőségi együttlétekre. Ha viszont előre terveznek, sokkal intimebb és kielégítőbb lehet az élmény.

Mit tanulhatunk ebből?

A szexuális tabuk lebontása és a hiteles információk terjesztése kulcsfontosságú lenne, hogy a nők jobban megértsék saját testüket, és felszabadultabban élhessék meg szexualitásukat.

A G-pontról szóló vita valószínűleg még sokáig nem zárul le, de egy dolog biztos: a női test és az orgazmus működésének pontosabb megértése mindkét fél számára felszabadító lehet. Ha elengedjük a tévhiteket és a külső elvárásokat, az intimitás valóban arról szólhat, amiről kellene – a kölcsönös örömszerzésről.

