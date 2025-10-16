Életmód
Egy e-mailből tudtam meg, hogy szétcsal a férjem - pont, miután szültem
7 gyógyszer, amit a szavatossági idő után életveszélyes lehet felhasználni
Ezeket inkább sose szedd be, ha már lejárt a szavatossági idő! Az alábbi folyamatok zajlódnak le ugyanis bennük.
Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Stílus horoszkóp: így válassz fehérneműt a csillagjegyed alapján
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla
Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot
Ed Gein sztorija nem az első – 7 sorozatgyilkos, aki előtte tartotta rettegésben a világot
Ed Gein neve a horror szinonimája lett, de a gonosz története sokkal régebbi, amit most a Netflix is elénk tárt egy minisorozat erejéig.
Napi horoszkóp október 15.: a Bikáknak véletlen botlás okozhat fejfájást, a Szüzeknek érdemes kompromisszumot kötniük
A hét közepén sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a szerdai horoszkópot is!
6 frizura, ami minden arcformához tökéletesen passzol: ezek a fodrászok tippjei 2025-re
Ha egyetlen dolog van, ami azonnal képes megváltoztatni a kisugárzásodat, akkor az a hajad.
Michael J. Fox hosszú idő után először szólalt meg gyógyíthatatlan betegségéről, és arról, hogyan szeretne meghalni
Michael J. Fox ismét őszintén beszélt élete legnagyobb harcáról, a Parkinson-kórral való több mint harmincéves küzdelméről, valamint arról, hogyan viszonyul saját halandóságához.
A telefon kijelzőjén ott a levél, a sorok, amik először értelmetlenek, majd hirtelen túlságosan is világosak lesznek. Nem kell több magyarázat, nem kell kontextus. Csak a mellkasodban a súly, ami levisz a földre. És az a paradox érzés, hogy miközben a karodban ott fekszik az életed legnagyobb csodája, valami benned végleg meghal. Aznap, amikor megtudtam, hogy a férjem megcsalt, még a kórház illata is ott volt a bőrömön. A testem fáradt volt, a lelkem meg nyitva, sebezhetőn, mint egy frissen tépett seb.
A szülés utáni napokban az ember mindent felnagyít: a szeretetet, a félelmet, az apró gesztusokat. Én akkor még hittem, hogy mi ketten valami újat kezdünk, hogy a közös gyerek majd közelebb hoz minket. Ehelyett egy emailt kaptam, ami darabokra szedte a valóságot. Ott ültem a kiságy mellett, a telefonommal a kezemben, és csak néztem a betűket. A világ legabszurdabb kettőssége volt bennem, hiszen anyává váltam, de közben nőként megszűntem létezni abban a pillanatban. A testem, ami életet adott, már nem volt elég neki. A lelkem, ami az övé volt, elárvult.
Az e-mailben egy pársoros üzenet volt egy nőtől, aki azért keresett fel, hogy elmondja: a férjem megcsalt vele. Nem is egyszer. Először azt hittem, valami rossz vicc az egész, egy spames csalás vagy egy félrement üzenet, de rá kellett jönnöm, hogy minden szava igaz. A nő elmondta, hogy próbálta felvenni velem a kapcsolatot a neten, de mivel a Facebookomat alig használom, se üzenetet, se jelölést nem lehet nekem küldeni, így kinyomozta az e-mail címemet. Hogy szóljon. Mert a férjem ugyan szakított vele a gyerekünk születése után, de "igazságtalannak érezte, hogy így átvert engem." Persze... Milyen kedves tőle, hogy most már becsületes akar lenni!
Ezt követően nem volt nagy jelenet. Nem volt üvöltés, sem tányértörés. Csak a csend, ami után soha többé nem lett ugyanolyan semmi. Az ember ilyenkor megtanul újra lélegezni. másképp, darabosan, fájdalmasan, de valahogy mégis tovább. A férjem nem tagadott, csak kérlelt, bocsánatért esedezett, de már nem volt hova tovább menni együtt. Ma már tudom, hogy nem az a pillanat tett tönkre, hanem az, ami utána jött: a kérdések, amikre nincs válasz. A miért és a mikor örvénye. Hogy hogyan lehet valaki ennyire jelen a gyerek születésénél, és közben ennyire távol. Sokáig azt hittem, a hűtlenség egy konkrét esemény. Egy éjszaka, egy döntés, egy határátlépés. De valójában a hűtlenség mindig korábban kezdődik, ott, ahol a figyelem elapad, ahol a másik már nem látja benned az embert, csak a funkciót. Anyát, háztartást, háttérzajt. Nem tudom, lesz-e még olyan, hogy teljesen megbízom valakiben. De már nem is akarok visszatérni ahhoz a naiv nőhöz, aki voltam. Most inkább próbálom felépíteni magam abból, amit szétvertek. A gyerekem mosolya lett az új középpont. Mert miközben ő rám néz, nem látja a megtört nőt, csak az anyát, aki ott van. Aki bírja. Aki szeret.
És talán ez a legnagyobb igazságtalanság, de egyben a legnagyobb ajándék is, hogy amikor minden elvész, a szeretet akkor is megmarad. Csak más formában. Csendesebben. De igazibban, mint valaha.
Voltak, akik merték vállalni, miért léptek a hűtlenség ösvényére, és azt is, megbánták-e!
A születési éved felfedi, mit hoztál magaddal az előző életedből
Mit hoztál magaddal előző életedből? A születési éved most elárulja, milyen lelki ajándékok és tanulságok kísérnek utadon.
Varázsold az ősz hangulatát a tányérodra! 7 őszi élelmiszer, ami októberben szinte kötelező
Ahogyan nem telhet el az ősz bizonyos ikonikus ízek és különleges programok nélkül, úgy nem hiányozhat néhány klasszikus élelmiszer az őszi tányérunkról sem. Októberben tele a piac és az élelmiszerboltok polcai illatos, vitamindús szezonális élelmiszerekkel, amelyek nemcsak a hangulatunknak tesznek jót, hanem az immunrendszerünk egészségét is támogatják. Almától a sütőtökig, szőlőtől a gesztenyéig, minden falatban ott lapul az ősz esszenciája. Mutatjuk azokat a finomságokat, amelyek most szinte kötelezőek a tányérodon!
Ed Gein sztorija nem az első – 7 sorozatgyilkos, aki előtte tartotta rettegésben a világot
Ed Gein neve a horror szinonimája lett, de a gonosz története sokkal régebbi, amit most a Netflix is elénk tárt egy minisorozat erejéig.
Megjelent a JOY őszi lapszáma, tele kuponokkal - Címlapon az olimpikon vívó, Szűcs Luca
Az őszi lapszámban rengeteg érdekes anyagot találsz, ráadásul, ha kedvezményesen vásárolnál, vár rád egy csomó JOY-napok kupon is!
6 zseniális őszi program, amit mindenképp írj fel a bakancslistádra
Az ősz a lelassulás, a befelé fordulás és az új élmények időszaka, mi pedig adunk is neked pár szuper tippet ehhez!
Így lesz egészséges a körmöd a sok gél lakk után: profi tippek manikűrösöktől
A gyakori gél lakkozás után a körmeid könnyen elvékonyodnak, töredeznek és fénytelenek is tudnak lenni. De ne aggódj: profi manikűrösök osztják meg a leghatékonyabb regeneráló tippeket, amelyekkel visszanyerheted a körmeid egészségét és természetes ragyogását.