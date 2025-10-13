Horoszkóp
Nem a neten: így ismerkednek 2025-ben a fiatalok

Németh Cintia
Szerelem, Párkapcsolat
Utoljára frissült: 2025. október 12. 09:38

Nem a neten: így ismerkednek 2025-ben a fiatalok
Carrie Bradshaw sem csinálhatná jobban.

Van az úgy, hogy kimozdulnál, de a barátnőid nem érnek rá, és mégis arra kényszerülsz, hogy otthon kuksolj péntek este...

NA, MÉG MIT NEM?! - szólt az ősz, és megmutatta, milyen csodásan is tölthető egy unalmasnak ígérkező este az éjszakában, a saját társaságodban.

Le az appokkal!

Laurie Cooper igazi New York-i legenda, aki előszeretettel osztogat párkapcsolati tanácsokat Insta és Tiktok oldalain többezer követőjének.
Ősszel gondolt egy nagyot, és kihívásra invitálta a követőit: „Dobjátok el az appokat, és üljetek be egy bárba!” - mondta. A felhívás több mint 700 ezer megtekintést hozott eddig, és egy egész generációt inspirált arra, hogy ismét kilépjen a valóságba.

A pultnál kezdődő románc

A mozgalom extragyorsan óriási divat lett, persze a Tiktok miatt . Éttermek és bárok külön kampányokat indítottak, hogy becsalogassák a „Sit at the Bar” vagyis "Ülj be egy bárba!" mozgalomhoz a szingliket, akik egyre merészebben fogják magukat, hogy tök egyedül igenis helyet foglaljanak egy (vagy két) ital kíséretében a pultnál.

Persze több se kellett, a bárok is felfedezték az új trend romantikáját, és elkezdtek konkrétan építkezni a trendre. A manhattani Dear Irving bár vezetője, Meaghan Dorman szerint a „Sit at the Bar September” visszahozza a spontaneitást:
„Ha valaki három randit is betervez egy estére, mikor van ideje valóban figyelni arra, aki ott ül vele? Hagyjatok egy kis helyet a varázslatnak.”

Kell még bármi indok ahhoz, hogy egy kis bátorsággal igenis sokkal sikeresebben akaszthatsz horogra valakit, mintha csak jobbra húzogatnád az ujjad?

A valóság újra dögös lett

Laurie Cooper maga is a személyes kapcsolatok erejében hisz. Férjét a Covid alatt vesztette el, és a mozgalmat részben a magány feldolgozásaként indította el. S, hogy mi a recept szerinte?


„Ülj a bárhoz, beszélgess emberekkel, és élvezd, hogy élsz.”

A „Sit at the Bar” nemcsak a randizást, hanem az emberi közelséget is visszahozta, és ahogy a social media tartalmat gyarapodása is igazolja, egyre többen érzik úgy, hogy végre van értelme kilépni a képernyő mögül.

Egy este, ami akár film is lehetne

A PR-os Liv Bartfield például elhatározta, hogy a trend jegyében egyedül elmegy egy manhattani bárba - ironikusan egy csöpőgősen romantikus regénnyel a kezében.
Pickle martinit kortyolgatva beszélgetésbe elegyedett egy férfival, bevetve Laurie Cooper ülni-beszélgetni-élvezni az életet tanácsait. Noha véglis a kis románcból nem lett szerelem, de született egy új barátság, ami azóta is tart.
„Az egész romantikus volt és felszabadító. Rájöttem, mennyi varázs van abban, ha egyszerűen csak nyitott vagy a világra.”- árulta el Liv.

Örökre üldögélhetünk

A mozgalom már túlnőtt a naptáron, vagyis az eredetileg "Sit at the Bar September"-en, hiszen sokan bevezették a „Sit at the Bar October” vagy épp „Sit at the Bar Forever” mottót.
Laurie szerint: „Nem számít, milyen hónap van – csak menj ki, ülj le, és légy nyitott. És amikor azt mondom, lányok, mindenkit értek alatta.”

A pultnál ülés ma már nemcsak randistratégia, hanem életfilozófia lett: jelen lenni, bátornak lenni, és újra hinni a spontán kapcsolódásban.

Mire vársz még?!

