Szakértők szerint ebben a 7 pózban érzik magukat a legkomfortosabban a nők

Nemcsak a testünk tartásáról, hanem az intimitás vagy pihenés során felvett pózokról – vagyis szexpózokról – is sokat elárul, hogy mikor érezzük magunkat igazán felszabadultnak és komfortosan.
Pszichológusok, szexuálterapeuták és testbeszéd-szakértők is egyetértenek abban, hogy vannak bizonyos pozitúrák, amelyek ösztönösen biztonságérzetet és önazonosságot sugallnak a nők számára. Így nem meglepő, hogy talán jóval többször részesítik előnyben szexuális aktus során, mint a többit.
Valljuk be, amikor mi nők jól érezzük magunkat az a szexuális élménynek is egy plusz töltetet ad, hiszen nem kell megjátszanunk magunkat, jobban tudunk az érzésekre, és a másikra figyelni. Éppen ezért a következő válogatásban azt a 7 pózt gyűjtöttük össze, amelyek különösen kedvelnek a nők, pontosan a kényelmességük miatt.
Lássuk, melyek ezek!
