Szerelmi tarot decemberre: Egyedül vagy a pároddal zárod az idei évet?

„A Skorpió havának érzelmi intenzitása után decemberben végre könnyedebb vizekre evezünk, a főszerep pedig az új horizontoké és a lehetőségeké lesz - mintha csak egy hosszú, sötét éjszaka utáni első fénysugarakat engednénk az életünkbe! A Nyilas olyan, mint a fény az alagút végén, energiája kiterjedő, ami bizony jól is jön a novemberi érzelmi hullámvasutat követően.” – mondja Grisha Batai asztrológus (@grishabatai), aki szerint MOST van itt a tökéletes alkalom arra, lépjünk azért, amire igazán vágyunk.

„Érdemes lelassítani és felidézni, min kellett keresztülmennünk az idei év során, milyen fejlődési ívet írtunk le és felismerni, mikor tettük jól, hogy a megérzéseinkre hagyatkoztunk és mikor kellett volna jobban bíznunk az intuíciónkban.” Az asztrológus felhívja a figyelmet arra is, hogy a decemberi konstellációknak hála ismét a párkapcsolatokra irányul az égi reflektorfény, ezért az ünnepi készülődés közben fontos átgondolnunk, milyen vágyakkal, reményekkel és kérdésekkel fordulunk 2026 felé.

„Ráadásul december 19-ét követően a Nyilas Újhold Bak Marssal és Nyilas Vénusszal létrejövő együttállásai felpiszkálják a kíváncsiságunkat: Vajon rám talál a szerelem az év vége előtt?”

Ha szeretnéd megtudni, mit tartogat 2025 utolsó hónapja a számodra, szerencsére nem kell sokáig várnod! Elhoztuk neked a kártyák üzenetét, így betekintést nyerhetsz december álló eseményeibe, ehhez pedig elég, ha behunyod a szemed, erősen koncentrálsz és választasz egyet az alábbi három lap közül!

Hallgass a megérzéseidre és válassz egy tarot kártyát a pakliból, Grisha Batai asztrológus pedig segít neked megfejteni az üzenetét!

Megvan a lapod? Akkor keresd ki a galériánkban a sajátod, hogy megtudd, hogyan alakul a szerelmi életed decemberben!

