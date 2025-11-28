Promóciók
Szerelmi tarot decemberre: Egyedül vagy a pároddal zárod az idei évet?
Forrás: Liudmila Chernetska/Getty Images
11 étel, amit tilos műanyag ételhordóba tenni - Mégis sokan elkövetik a hibát
Az alábbi élelmiszereknek semmi keresnivalójuk a műanyag ételhordókban!
A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk
Mautner Zsófival hangoldóik a karácsonyra Kajdi Csaba
Ettől függ, kiket ajánl neked ismerősnek a Facebook – nem, nem véletlen
Gondolkodtál már azon, miért ajánl a Facebook ismerősnek bizonyos embereket? Nos, természetesen nem a véletlen műve!
Napi horoszkóp november 27.: az Ikrek megoldást találnak egy bizonyos ügyre, a Vízöntőknek új terveik vannak
A hét második felében sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a csütörtöki horoszkópot is!
Amit leműveltek a kamerák előtt... - 7 sztárpár, akik évekig pereskedtek egymással
Hollywoodban a boldog befejezés ritkán tart örökké.
Ez a téli manikűr illik hozzád a leginkább a csillagjegyed szerint
Csodás manikűrökkel találkozhattok a téli időszakban is!
„A Skorpió havának érzelmi intenzitása után decemberben végre könnyedebb vizekre evezünk, a főszerep pedig az új horizontoké és a lehetőségeké lesz - mintha csak egy hosszú, sötét éjszaka utáni első fénysugarakat engednénk az életünkbe! A Nyilas olyan, mint a fény az alagút végén, energiája kiterjedő, ami bizony jól is jön a novemberi érzelmi hullámvasutat követően.” – mondja Grisha Batai asztrológus (@grishabatai), aki szerint MOST van itt a tökéletes alkalom arra, lépjünk azért, amire igazán vágyunk.
„Érdemes lelassítani és felidézni, min kellett keresztülmennünk az idei év során, milyen fejlődési ívet írtunk le és felismerni, mikor tettük jól, hogy a megérzéseinkre hagyatkoztunk és mikor kellett volna jobban bíznunk az intuíciónkban.” Az asztrológus felhívja a figyelmet arra is, hogy a decemberi konstellációknak hála ismét a párkapcsolatokra irányul az égi reflektorfény, ezért az ünnepi készülődés közben fontos átgondolnunk, milyen vágyakkal, reményekkel és kérdésekkel fordulunk 2026 felé.
„Ráadásul december 19-ét követően a Nyilas Újhold Bak Marssal és Nyilas Vénusszal létrejövő együttállásai felpiszkálják a kíváncsiságunkat: Vajon rám talál a szerelem az év vége előtt?”
Ha szeretnéd megtudni, mit tartogat 2025 utolsó hónapja a számodra, szerencsére nem kell sokáig várnod! Elhoztuk neked a kártyák üzenetét, így betekintést nyerhetsz december álló eseményeibe, ehhez pedig elég, ha behunyod a szemed, erősen koncentrálsz és választasz egyet az alábbi három lap közül!
Megvan a lapod? Akkor keresd ki a galériánkban a sajátod, hogy megtudd, hogyan alakul a szerelmi életed decemberben!
Megújult az Allee INTERSPAR: még kényelmesebb lett a mindennapi bevásárlásod
Szépség
Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának
Ezek a legdivatosabb bakancsok az elkövetkezendő időszakban
Nagyon izgalmas darabok vannak köztük! A 2025-ös legmenőbb bakancsait válogattuk össze most nektek.
Nevetnél egy jót? Ez minden idők 10 legjobb vígjátéka!
A vígjátékokat gyakran méltatlanul mellőzik a nagy díjátadó gálákon, pedig rengeteg vidám pillanatot szereznek a nézőknek.
Melyik ünnepi karakter vagy? Megmutatjuk, milyen csillogó ajándék való neked
Mi teheti teljessé az ünnepi szezont? Egy ékszer, amely megragadja a pillanatot, és tökéletesen illeszkedik személyiségedhez. A Pandora idei ünnepi kollekciója ezt a bensőséges ajándékozási élményt állítja a középpontba, amelyek az ünnepi hangulat különböző arcait ragadják meg. Akár magadnak keresel valami különlegeset, akár valakinek, aki a legközelebb áll hozzád, ez a szezon a személyes csillogásról és az egyéniséget ünneplő gesztusokról szól. Ezek a darabok az év egyik legszemélyesebb és legtrendibb ajándékai – pont azért, mert többek egyszerű kiegészítőnél.
6 beauty ajándékötlet, ha nem tudod, mit adj karácsonyra a legjobb barátnődnek
Ezek garantáltan jolly joker ajándékok a legjobb barátnődnek!
5 isteni őszi-téli ital, ami a tested-lelked felvidítja – Ha már unod a pumpkin spice lattét!
Ha már eleged van a teákból, és a pumpkin spice latte sem dob fel, de vágysz valamire, ami kellemesen átmelegít és kényeztet a hosszú őszi-téli estéken, csak olvass tovább! Összeállításunkban olyan melengető, fűszeres italokat találsz, amelyek könnyen az idei szezon kedvenceivé válhatnak.