Szerelmi horoszkóp október: a Skorpiókra új kaland vár, a Halakat régi szerelmük keresi fel

SZERELMI HOROSZKÓP OKTÓBER

KOS (március 21-április 20)

Az előtted álló hónap minőségi változást hozhat az életedbe, amennyiben ugyanis nyitott vagy, abban az esetben könnyen új szerelem találhat rád, amely az első percben fenekestől forgathatja fel az eddigi, viszonylag nyugodt életed. A gordiuszi csomó ott lehet azonban, ahol a jelenlegi párkapcsolatod van, így mérlegelned kell, hogy vajon megéri-e kockára tenned egy biztos pontot egy bizonytalan kalandért. Ne akard mindenáron nagykanállal falni az életet, hisz ennek könnyen az lehet a következménye, hogy a torkodon akadhat, amibe belemászol. Ha nem úgy működnek a dolgok, nem megfutamodni kell, hanem két lábbal beleállni és megoldás-centrikusan gondolkodva megtalálni a közös nevezőt, ha pedig úgy érzed, a jelenlegi kapcsolat nem fejlődőképes, abban az esetben előbb zárd le és aztán lépj csak másik útra, nincs neked szükséged arra, hogy titkolózz!

BIKA (április 21-május 20)

Az előtted álló hónap az elengedés jegyében telik majd, lezárhatsz ugyanis egy olyan kapcsolatot, amely egykor határtalanul boldoggá tett, ám a másik fél hatalmas csalódást okozott neked. Mivel borzasztóan szeretted, épp ezért visel meg annyira a helyzet, nehéz megélned a csalódást és elgyászolnod ezt a kapcsolatot, helyenként hihetetlen lelki erőt mozgósítva. Mostanra azonban úgy érzed, készen állsz a továbblépésre, nem ragaszkodsz már olyan szekérhez, ami nem vesz fel, sikerülhet teljes mértékben kitörölnöd a negatív emlékeket, helyettül pedig a pozitívumokra emlékezni. Ugyan még nem biztos, hogy készen állsz az új szerelemre, ám ha úgy érzed, hogy valaki közeledik feléd, akkor légy nyitott, hiszen így sosem adod meg a lehetőséget magadnak arra, hogy újra boldog lehess!

IKREK (május 21-június 21)

A szerelmi életed tekintetében az előtted álló hónapban végre a sarkadra állhatsz a pároddal szemben, úgy érzed ugyanis, hogy nem ismer el egyenrangú partnerként a kapcsolatotokban, ami téged rendkívüli módon zavar. Épp ezért október elérkezik a pillanat, amikor leülhetsz és őszintén beszélhetsz az érzéseidről, arról, ahogyan te megéled a jelenlegi helyzetet. Követeld ki magadnak a tiszteletet, a megbecsülést és az elfogadást, hisz te is ugyanolyan értékekkel bíró ember vagy, mint a partnered. Amennyiben nem érzed magad boldognak, abban az esetben nem kötelező így megöregedned, hiszen a Világ tele van pozitív dolgokkal, élményekkel és olyan emberekkel, akik képesek szeretni és elfogadni. Ez csupán csak rajtad múlik!

RÁK (június 22-július 22)

Az október új reményeket hoz a mindennapjaidba, igazán boldog vagy, hisz a hepe-hupák ellenére is igyekszel mindent megtenni azért, hogy felhőtlenül jól érezd magad. Mindenben keresed a pozitívumot, az a bizonyos pohár számodra többnyire félig tele van, ennek köszönhetően vonzod be azokat az élményeket is, amelyekből később táplálkozni tudsz majd. A szerelemben igyekezz odatenni magad, bizonyítsd be, hogy olyan partner vagy, aki jóban-rosszban kitart a párja mellett még akkor is, ha épp hullámvölgyben van a másik. Együtt a legnagyobb vihart is legyőzitek majd!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Múltbeli csalódásaid okán mostanra igen-igen magas falakat építettél magad köré, melyen nem engedsz át akárkit, ugyanakkor várod is a mindent elsöprő szerelmet, amely mintegy szökőárként sodorhat magával, eddig azonban úgy tűnik, várat magára a herceg fehér lovon. Mivel te, magad sem annyira tudod eldönteni, hogy mégis mit szeretnél, épp ezért igen nehéz a dolgod, ami a szerelmet és nyitottságot illeti. Az előtted álló hónapot érdemes talán arra szánnod, hogy rendezed az érzéseidet, illetve tisztázod magadban azt, hogy pontosan mit szeretnél, hova tovább, akkor bizonyosan könnyebb lesz döntened a szerelmi életedet illetően. Amennyiben szükségét érzed, abban az esetben beszélj valakivel, akiben megbízol és úgy érzed, hasznos tanácsot adhat!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Végre elérkezett az október a bekuckózós estékkel, amikor a pároddal összebújva romantikázhatsz, nagy beszélgetéseket folytathatsz, filmet nézhettek, vagy épp csak egymásra figyelhettek. Épp jókor jön ez a lelassulós időszak, mostanában ugyanis másra sem vágysz, mint arra, hogy szeretve legyél, hogy legyen kihez hozzábújnod, hiszen az érzelmek erősebben mozgatnak, mint valaha. Vedd elő az összes romantikus ötletedet, készíts meglepetésvacsorákat, új praktikákkal dobd fel a kapcsolatodat, ezáltal épül ugyanis a közöttetek lévő híd is. Csak merj hinni benne, hogy valaki tényleg értékeli a törődésedet ebben a rohanó világban!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Mások szerint te vagy a csábítás mestere, akire kiveted a hálódat, az gyakorlatilag a tiéd is lesz rövid időn belül. Mivel ehhez vagy hozzászokva, épp ezért ér meglehetős csalódásként az, hogy az előtted álló hónapban visszautasít valaki, akiről biztosra vetted, hogy könnyűszerrel csábíthatod majd el. Mielőtt azonban az illetőt okolnád feltétlenül a helyzetért, előtte igyekezz inkább egyfajta önvizsgálatot tartani atekintetben, hogy vajon tényleg mindenki arra vár-e a világban, hogy a te párod lehessen. Legyen ez egy lecke, igyekezz lejjebb ereszkedni a földre, szerényebb hozzáállással ugyanis nagyobb esélyed van arra, hogy hosszútávra párt találj magadnak!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Az előtted álló hónapban számodra ismeretlen személy toppan az életedbe, aki iránt neked is érdemes nyitottnak lenned, olyan ismeretségre tehetsz ugyanis szert, amely hosszútávon a boldogságot hozhatja el neked is. Légy tehát nyitott, barátkozz, alakítsd a magad szája íze szerint a helyzetet. Arra érdemes azonban ügyelned, hogy ne fedj fel elsőre minden lapodat, keverd okosan a kártyáidat, hiszen ha nagyon rámenős és túl őszinte vagy, akkor bizony el is ijesztheted mindjárt az első pillanatban az illetőt és akkor a kapcsolat eleve kudarcra lesz ítélve. Ne kapkodj, lassan járj, tovább érsz!

NYILAS (november 23-december 21)

Hosszú idő után úgy tűnik, jó úton haladsz a siker felé, minden sínre került, a szerelmi életed is úgy alakul, ahogyan szeretnéd, s úgy látod, semmi nem zavarhatja meg ezt az idilli állapotot. Mielőtt azonban végképpp elszállnál, ne feledd, hogy a saját boldogságod rajtad is múlik, s ezért tegyél meg minden tőled telhetőt, dolgozz a sikerért és minden egyes nap légy hálás azért, mert jól alakulnak a dolgaid. Soha ne felejtsd el, hogy egy kapcsolat mindig két emberen múlik, így neked is bele kell adnod apait-anyait! Hajrá!

BAK (december 22-január 20)

Akad valaki a munkahelyeden, akivel gyakorlatilag izzik közöttetek a levegő, ami mostanra olyannyira nyilvánvaló, hogy nehéz nem észrevenni. Gyakorlatilag minden pillanatban flörtöltök ugyanis egymással, megy a verbális macska-egér játék közöttetek, ezt azonban nem mindenki fogadja kitörő örömmel. Igyekezz a munkádat kifogástalanul végezni, s ne adj okot arra, hogy borsot törhessenek az orrod alá, illetve hogy összesúgjanak a hátad mögött, ezenkívül pedig jobban teszed, ha a saját érdekedben nem csinálsz a munkahelyedből romantikus randevúhelyszínt, amennyiben minden rád bízott feladatot elvégeztél, abban az esetben nyugodtan flörtölhetsz házon kívül is!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Az előtted álló hónapban ugyan egyáltalán nem is számítasz rá, mégis az utadba sodor valakit az élet, aki azonnal felébreszti benned azokat az érzéseket, amelyekről szinte már nem is hitted, hogy valaha valaki előhozhatja belőled. Ezt hívják sorsszerűségnek, mely nem köszön be minden nap, épp ezért érdemes megragadnod a kínálkozó alkalmat. Ugyanakkor ne kapaszkodj túl erősen, hiszen ezzel könnyen elijesztheted az illetőt, mielőtt még bármi kibontakozhatna úgy igazán közöttetek. Ügyelj tehát a fokozatosságra és igyekezz nem túl sokat mutatni magadból, hisz nem vezet jóra, ha már az elején kiteríted a lapjaidat. Ahogy mondani szokás, nem lehet ajtóstól rontani a házba!

HALAK (február 20-március 20)

Régi szerelmed keres fel az előtted álló hónapban azzal a nem titkolt szándékkal, hogy mivel neki nem sikerült lezárnia kettőtök kapcsolatát, ezért újrakezdjen mindent. Roppant szívet melengető számodra az, hogy ennyi idő elteltével is gyengéd érzelmeket táplál feléd, ám mielőtt hagynád, hogy az eszed helyet a szíved mutassa az utat, érdemes belegondolnod abba, vajon annak idején mi vezetett ahhoz, hogy elváljanak útjaitok és külön-külön menjetek tovább. Amennyiben tehát a józan eszed azt sugallja, hogy okosabb, ha elutasító vagy, abban az esetben világosan, ám az illetőt meg nem bántva tudasd vele, hogy ez a hajó már elúszott és te nem kívánod utolérni!