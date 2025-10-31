Szerelmi horoszkóp november: az Ikrek határtalanul boldogok, a Vízöntők félreérthetik a párjuk gesztusait

SZERELMI HOROSZKÓP NOVEMBER

KOS (március 21-április 20)

A kedvenc időszakod minden évben az ősz második fele, amikor látod, ahogy hullanak a levelek, az ősz aromája tölti be az levegőt, bármerre jársz; szereted a finom, gőzölgő tea illatát, a mécsest, amit meggyújthatsz otthon, a bekuckózós estéket, a pároddal együtt töltött perceket. A Sors úgy rendelte, hogy megtaláltad azt az embert, aki mellett biztonságban érzed magad, aki mellett nem kell taktikáznod, egyszerűen a tiszta érzelmek azok, amelyek dominálnak, ráadásul ez az időszak az, amely közelebb hozhat titeket egymáshoz, illetve szorosabbra fűzhetitek a szálakat. Ne gondold túl a dolgokat, egyszerűen add át magad a sodrásnak, miközben arra is ügyelsz, hogy a másikat mi teszi boldoggá. Szebben nem is alakulhatna a szerelmi életed, nem igaz?

BIKA (április 21-május 20)

Úgy tűnik, novemberben végre véget érhet egy igen zsúfolt, rohanással teli időszak, ennek köszönhetően arra is jut időd, hogy a pároddal többet lehessetek kettesben, ami éppen jókor jött, hisz az utóbbi időben nem-igen tudtatok egymásra figyelni. Épp ezért novemberben igyekezzetek kizárni egy kicsit a külvilágot és csak egymásra figyeljetek. Beszélgessetek, bújjatok össze, nézzetek filmeket, utazzatok el, romantikázzatok, hisz annak érdekében, hogy a szerelmeteket tudjátok megfelelően táplálni, nagy szükségetek van arra, hogy egymásra hangolódva, minőségi időt töltsetek együtt. Igyekezzetek egymásnak bizonyítani, hogy mennyire fontos egyikőtök a másiknak, fűzzétek szorosabbra a kapcsolatotokat, hisz hosszútávon csak így lehet működőképes a szerelmetek!

IKREK (május 21-június 21)

A párkapcsolatodnak végre olyan szakaszába érkeztél mostanra, amikor úgy érzed, semmi nem állhat a boldogságod útjába, innen már egyenes az utatok az oltárig. Ezt vázolod fel a szerelmednek az ősz utolsó hónapjában, aki a legnagyobb megdöbbenésedre egyelőre nem rajong a házasság intézményéért. Ahelyett azonban, hogy zokon vennéd a rekacióját, igyekezz inkább az ő szemszögéből vizsgálni a helyzetet és megpróbálni megérteni, hogy ő jelen pillanatban még nem áll készen arra, hogy lehorgonyozzon. Légy türelmesebb, hisz ha közös jövőt építetek, annak bizony mindketten fontos részecskéi vagytok. Hidd el, eljön majd a pillanat, amikor a párod kéri meg a kezedet, csak győzd türelemmel kivárni!

RÁK (június 22-július 22)

Úgy tűnik, végre révbe érni látszik a szerelmi életed, hisz megtaláltad azt a társat, aki jóban-rosszban melletted áll és akivel mindig, minden körülmények között kölcsönösen számíthattok egymásra. Mindketten feltételek nélkül elfogadtátok egymást, lángolnak az érzelmek körülöttetek és mindenki számára jól láthatóan, határtalanul boldogok vagytok. Úgy gondolod, hogy a párod az, akivel az egész életed minden apró pontját szívesen osztanád meg, hisz minden szempontól ő a tökéletes társ számodra. Hálás lehetsz a Sorsnak, hisz megtaláltad a nagy Őt!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Az előtted álló hónapban valaki próbál közelebb kerülni hozzád, te azonban hárítod a közeledést, nem igazán látsz ugyanis fantáziát a közös jövőtökben. Mivel az illető egyre rámenősebben nyomul, ami számodra borzasztóan zavaró, épp ezért határozottan add a tudtára -cseppet sem megbántva-, hogy jelen pillanatban jól érzed magad egyedül, nem tudod tehát viszonozni az érzéseit. Amennyiben érthetően fogalmazol, abban az esetben nem kell majd külön tolmács ahhoz, hogy megértse a mondanivalódat, te pedig nem futsz a továbbiakban felesleges udvariassági köröket azért, hogy meg ne bántsd. Ilyen az élet, ne vedd a lelkedre!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Félreérthető helyzet bizonytalanít el a szerelmi életedet illetően, az előtted álló hónapban ugyanis valaki kétértelmű mondattal ébreszt benned kételyeket, ennek nyomán nem vagy 100%-ban meggyőződve róla, hogy a helyes úton jársz-e és korábban nem engedted-e bevinni magad az erdőbe. Mivel mielőbb érdemes kiderítened az igazságot, illetve választ kapnod a kérdéseidre, épp ezért ne várj sokat a dologgal, ülj le a pároddal és tedd fel azokat a kérdéseket, amelyek zavarnak és az elbizonytalanodásodért felelősek. Lehet, hogy fájdalmas lesz az igazsággal szembesülni, mégis ha fontos a boldogság az életedben, ahhoz elengedhetetlen az, hogy időnként kinyíljon a szemed és világossá váljanak bizonyos dolgok. Fogd fel úgy a helyzetet, hogy az Élet véget nem érő leckék sorozata!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Az előtted álló hónapban a Sors összehoz valakivel, aki azonnal elnyeri a szimpátiádat, olyasfajta megnyerő stílussal rendelkezik ugyanis, ami abszolút magával ragadó számodra is. Érdemes tehát nyitottnak lenned, hiszen előbb-utóbb komolyabbra is fordulhat közöttetek a dolog. Ne sürgesd ugyanakkor semmiképp a folyamatot, inkább érdemes at eszeddel irányítanod a folyamatot, amennyiben ugyanis a szíved szerint cselekszel, abban az esetben az első pillanatban elijesztheted az illetőt és az egész elúszik majd az árral. Ne kapkodj, csak lassan építkezz, biztos alapokra!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Hosszabb ideje gyengéd szálak fűznek egy bizonyos személyhez, aki eddig nem nagyon akart tudomást venni arról, hogy próbálsz imponálni neki. Novemberben azonban egy váratlan fordulatnak köszönhetően lehetőséget kapsz arra, hogy végre nyíltan beszélj az érzelmeidről és szorosabbra fűzd kettőtök kapcsolatát. Ne taktikázz különösebben, nincs szükség arra, hogy mindenféle számítások szerint kerülj közelebb az illetőhöz, csupáncsak légy természetes, add önmagad, hisz nem kell ahhoz álarcot viselned, hogy valaki érdemesnek lásson egy hosszabb kapcsolatra. Ügyelj arra, hogy ne legyél túl sok, ne nyomulj, csakis a tiszta érzelmeket mutasd ki!

NYILAS (november 23-december 21)

Akárhogy is gondolkodsz, rá kell jönnöd, hogy csak azért ragaszkodsz a jelenlegi párodhoz, mert nem szereted a magányt, így egyfajta hamis illúziót építve még mindig mellette vagy. Így azonban nemcsak a saját érzéseidet próbálod kijátszani, hanem a másikat is beviszed az erdőbe, hisz ő bízik benned és a szerelmedben. Érdemes ezen a ponton elgondolkodnod rajta, hogy vajon a lelkiismereteddel hogy fogsz tudni elszámolni, ha esetleg kiderül, hogy nem igazi érzelmeket táplálsz, avagy nem olyanokat, amilyenek egy párkapcsolatban minimálisan jelen kellene, hogy legyenek. Ha semmiképp nem tudsz semmiféle érzelmet kicsikarni magadból, akkor -bármilyen fájó is belátni- ne rabold tovább sem a magad, sem a másik idejét!

BAK (december 22-január 20)

Valaki arcátlan rámenősséggel nyomul rád, a határaidat arcátlanul átlépve, amit te érthető módon borzasztóan zavarónak találsz, hisz abszolút nem szeretnél most új kapcsolatba kezdeni, boldog vagy a jelenlegi életedben, nem vágysz semmiféle bonyodalomra magad körül. Akármilyen diplomatikusan is próbálod azonban elhárítani az illetőt, egyszerűen nem ért a szép szóból, az előtted álló hónapban elérkezik tehát a pillanat, hogy a sarkadra állj és határozottan utasítsd el. Alapvetően nem szereted az arroganciát, ezúttal azonban nem lesz más választásod, mint az udvariaskodó köröket kihagyva a sarkadra állni. Ne hagyd magad!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Az előtted álló hónapban a párod tudtán és akaratán kívül ébreszthet gyanút benned, hiszen számodra teljesen meglepő módon folyamatosan ajándékokkal halmoz el, már-már gyanút ébresztve benned, hogy vaj van a füle mögött. Mielőtt azonban mindenféle összeesküvés-elméleteket gyártanál, előtte igyekezz rákérdezni, hogy mi állhat a háttérbenc vajon palástolni szeretne valamit vagy szimplán elöntötte az ajándékozás érzése. Amennyiben a saját gondolataid nyomán értetted félre, abban az esetben igyekezz elmagyarázni neki, hogy mi volt az, ami a gyanút ébreszhette meg benned, majd próbáld megértetni vele, hogy persze, természetesen jól esik az, hogy ilyenformán elhalmoz, neked azonban ennél sokkal erősebb az irányába táplált érzelem, épp ezért semmi szükséged arra, hogy minden nap ajándékot kapj tőle!

HALAK (február 20-március 20)

Az előtted álló hónap végre lehetőséget terem arra, hogy több időt tölts a pároddal kettesben, illetve nagyobb hangsúlyt kapjon közöttetek a romantika. Ugyan a rohanó és zsúfolt hétköznapokban nem mindig van lehetőségetek arra, hogy a külvilágot kizárva csak egymásra koncentráljatok, a november azonban abszolút mértékben alkalmas lehet erre. Igyekezzetek tehát egymásnak bizonyítani, hogy mennyire fontos egyikőtök a másiknak, fűzzétek szorosabbra a kapcsolatotokat, hisz hosszútávon csak így lehet működőképes a szerelmetek!