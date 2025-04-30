Szerelmi horoszkóp május: a Bikáknak érdemes elengedniük valakit, a Rákok közelebb kerülhetnek a szerelmükhöz

SZERELMI HOROSZKÓP MÁJUS

KOS (március 21-április 20)

Valaki fenekestől forgatja fel nyugodtnak hitt életedet az előtted álló hónapban, olyasfajta érzelmi cunamit hoz ugyanis magával, amelyről korábban álmodni sem mertél. Legszívesebben azonnal igent mondanál a lánykérésre és oltár elé futnál, nehogy valaki lecsapja a kezedről, ennél azonban sokkal óvatosabbnak kell lenned. Egyfelől ugyanis fogalmad sincs, mik a lovagod szándékai, másfelől te sem vagy abban a helyzetben, hogy beleugorj egy lehetséges módon futó kalandba. Épp ezért engedj teret a józan gondolkodásnak, szállj le gyorsan a rózsaszín felhőről és engedd, hogy a dolog kiforrja magát. Ismerkedj, beszélgess, randizz, kerülj közelebb hozzá és ha néhány találkozás után még mindig úgy érzed, Ámor éppen a megfelelő helyre lőtt, akkor sok boldogságot nektek!

BIKA (április 21-május 20)

Úgy érzed, akárhogy szeretnél, egyszerűen sehogy nem tudsz kiverni valakit a fejedből annak ellenére sem, hogy az illető már régen továbblépett és mással boldog. Borzasztóan ragaszkodsz hozzá, egyszerűen nem vagy képes elengedni, ami abszolút akadályoz abban, hogy te is tovább lépj és végre boldog legyél. Érdemes lenne elgondolkodnod azon, hogy meddig ostorozod még magadat, igyekezz megadni magadnak az esélyt arra, hogy megtaláld azt a személyt, aki mellett teljes életet élhetsz, aki elfogad a hiányosságaiddal együtt és aki képes megadni neked minden pozitív érzelmet, amire szükséged lehet. Akard lerázni a láncaidat, hisz ez csak rajtad múlik!

IKREK (május 21-június 21)

Az előtted álló hónapban váratlanul az utadba sodor valakit az élet, akivel első pillantásra működik a kémia, akiről az első pillanatban tudod, hogy hosszú távú szerelem lehet közöttetek. Mielőtt azonban azonnal esküvői tanút keresnél, előtte igyekezz két lábbal a talajon maradni, korántsem biztos ugyanis, hogy maga, a herceg érkezett fehér lovon, egyelőre ugyanis csupán a szikra az, ami megvan közöttetek. Ahhoz tehát, hogy egy élménnyel teli, igaz szerelemre legyen kilátásotok, ahhoz nektek is bőséggel és tudatosan kell dolgoznotok a kapcsolat alakításán. Akkor se aggódj, ha időközben kiderül, hogy különbözik az utatok, amennyiben ez csak egy barátság, te abban az esetben is sokat nyersz vele, hisz ez a sorsszerű találkozás az, ami egy életre szól!

RÁK (június 22-július 22)

Az előtted álló hónapban végre több lehetőséged jut arra, hogy romantikus programokat szervezz a pároddal, tervezhetőbbé válik ugyanis minden, veletek kapcsolatos élethelyzet. Hangolódjatok egymásra, zárjátok ki a külvilágot, utazzatok el, nézzetek meg egy romantikus filmeket együtt, építsétek a kapcsolatotokat. Nyugodtan írjatok felül bármifajta programot, amelyre a barátaitok hívnak el, igyekezzetek a lángot életben tartani azzal, hogy piszkáljárok és újabb fadarabokat tesztek oda ahhoz, hogy ki ne aludjon, a szerelmet ugyanis csakis úgy lehet éltetni, ha minőségi időt töltötök együtt, ha foglalkoztok egymással, nem csak úgy élitek az életeteket, ami megy el mellettetek!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Valakivel hosszabb ideje szimpatizálsz, eddig azonban nem nagyon mertétek egymást megközelíteni, mindkettőtök a másiktól várja ugyanis az első komolyabb lépést. Mivel te mostanra már ráuntál erre a macska-egér játékra, így az előtted álló hónapban érdemes összeszedned minden bátorságodat és kiteríteni a lapjaidat az illető előtt. Amennyiben a Sors őt rendelte neked, akkor bizony egy hosszútávú, igaz szerelem vár, ha viszont nem egyeznek ez elképzeléseitek a jövőt illetően, abban az esetben szereztél egy jó barátot, de nem ő lesz életed párja!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Olyan romantikus élmény vár az előtted álló hónapban, amelyre abszolút nem számítottál, épp ezért különösen jól esik a párod meglepetése. A legjobbkor érkezik, hisz kezdtél már kicsit elbizonytalanodni a kapcsolatotokat és az ő érzéseit illetően, ám ez kiváló bizonyíték arra, hogy hajlamos vagy túlgondolni dolgokat. Légy hálás ezért a kedves gesztusért, hisz nem minden nap alkalmas arra, hogy át tudjátok adni magatokat a romantikának. Ettől csak még erősebb lett a kapcsolatotok, te pedig nem győzöl szeretettel gondolni az Univerzumra, hogy elküldte a másik feledet neked!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Valaki iránt gyengéd érzelmeket táplálsz, az illető azonban nem tud róla, te viszont mostanra már ráuntál a plátói szerelemre, így szíved szerint a tudomásádra hoznád. Érdemes a legalkalmasabb pillanatra várnod és tudatnod vele, hogy a személye bizony nem közömbös számodra, így amennyiben kölcsönös a szimpátia, abban az esetben nyert ügyed van. Persze nem kell ajtóstól rontanod a házba, hiszen ha túl rámenős vagy, akkor akaratodon kívül el is kergetheted az illetőt. Épp ezért csak óvatosan nyomulj annak érdekében, hogy ne forduljon visszájára a dolog. Légy türelmes és meglátod, a várakozás meghozhatja a gyümölcsét!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Az előtted álló hónap olyasfajta meglepetést tartogat számodra, amelyre álmodban sem gondoltál volna. Váratlanul ugyanis egy olyan személybe botlasz, akivel az első pillanattól kezdve szinte teljesen egy hullámhosszon vagytok, úgy érzed, mintha ezer éve ismernéd az illetőt, emiatt abszolút kötetlenül és fesztelenül tudsz vele bármiről beszélni. Ritkán adódik ilyen alkalom az életedben, épp ezért szinte gondolkodás nélkül meg is ragadod, mert úgy gondolod, ez a helyzet visszájára semmiképp nem fordulhat. Érdemes azért a rózsaszín ködben, a nehezebb látási viszonyok között is megpróbálni nyitva tartani a szemedet annak érdekében, hogy a naivitásodnak ne a lelked essen áldozatául!

NYILAS (november 23-december 21)

Általában nem vagy az a típus, aki könnyen adja magát, nehezen nyitsz bárki felé, kétszer meggondolod, hogy kit engedsz közel magadhoz. Minden elved ellenére azonban az előtted álló hónapban mégis úgy érzed, hogy érdemes nyitnod valaki felé, aki gyakorlatilag a semmiből bukkan elő. Rendkívül szimpatikusnak találod azt a fajta óvatos közeledést, amit az illető részéről tapasztalsz, azt, hogy nem ront ajtóstól a házba, illetve nem akar rögtön egyfajta szerelmi légyottra csábítani. Légy tehát nyitott, ismerkedj, beszélgessetek nagyokat, kerüljetek közelebb egymáshoz. Egy esélyt mindenképp érdemes adnotok ennek a kapcsolatnak!

BAK (december 22-január 20)

Úgy érzed, nem indul túl jól számodra a hónap, nehezen hiszed el, hogy bármi jót is kihozhatsz belőle. Váratlanul azonban belebotlasz valakibe, s a találkozás mindjárt jobb kedvre derít, hiszen olyan emberről van szó, akivel kölcsönös szimpatizáltok egymással. Tőle egyrészt használható tanácsot remélhetsz arra, miként minimalizálhatod a negatív dolgokat az életedben, másfelől pedig lehetséges, hogy most jött el a pillanat, hogy a felszínes kapcsolatotokat szorosabb fűzzétek. Ezt a lehetőséget ne szalaszd el, mutass te is érdeklődést az illető iránt, s óvatosan akár flörtölhetsz is vele, az élet pedig majd eldönti, mi lesz veletek!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hetedik érzéked azt sugallja, hogy a pár félretekint a kapcsolatotokban, igyekszel azonban elhessegetni a megérzésedet és arra koncentrálni, hogy amikor együtt vagytok, akkor 100%-ban rád koncentrál. Körülötted szintén akadnak olyan személyek, akik időről időre meg-megjegyzik, hogy nem biztos talán, hogy az, akit örök szerelmednek gondolsz, hűséges hozzád. Bármennyire is fáj a felismerés, érdemes mégis tisztáznod vele azt, amit látsz, hiszen mostmár gyakorlatilag nincsen veszítenivalód. Kétségtelenül borzasztóan nehéz megtenni ezt a lépést, ne feledd azonban, hogy neked is van méltóságod, amellyel senkinek nincsen joga játszani!

HALAK (február 20-március 20)

A szerelem számodra ijesztő fogalom az utóbbi időben, olyasfajta csalódást kellett ugyanis a múltban átélned, ami egyfajta láthatatlan falat épített köréd, nem nagyon engedve teret annak, hogy szeressenek és viszontszeress. Ez az, amit a jelenlegi párod is érzékel, ennek okán nem is tud közelebb kerülni hozzád, akárhogy is próbálkozik. Ne félj beszélni az érzéseidről, ne érezd magad kiszolgáltatottnak, csak mert elég bátor vagy szeretni valakit, ennek érdekében azonban ideje lebontani a falakat magad körül. Hidd el, nem mindenki használja majd ki az érzéseidet, vannak ugyanis, akik úgy szeretnek és fogadnak el, ahogy vagy!