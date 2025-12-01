Szerelmi horoszkóp december: a Bikák szorosabbra fűzhetik az érzelmi szálakat valakivel, a Szüzekre jó eséllyel rátalál a szerelem

SZERELMI HOROSZKÓP DECEMBER

KOS (március 21-április 20)

Egy ideje beleült a bogár a füledbe, amely azt sugallja, hogy a jelenlegi párkapcsolatod elég egyoldalú, hisz a szerelmed valahogy természetes jelenségként éli meg azt, hogy te mindent megteszel azért, hogy az a bizonyos láng megállás nélkül égjen, ő pedig gyakorlatilag hátradőlve, teljes nyugalomban éli az életet. Mivel neked ez így nagyon nem oké, hisz nem érzed kölcsönösnek az igyekezetet, épp ezért az előtted álló hónapban -karácsony ide vagy oda- elérkezik a pillanat, amikor érdemes leülnöd és őszintén beszélned vele a közös jövőről, hisz te is pontosan tudod, hogy ez így hosszan nem mehet már tovább. Amennyiben kellőképp fontos vagy a párodnak, abban az esetben eljut hozzá a mondanivalód, mellyel lekerül egyfajta teher a válladról, ám ha falakba ütközöl, akkor mindenképp mérlegeld, hogy érdemes-e az idődet vesztegetned!

BIKA (április 21-május 20)

Úgy érzed, egyre közelebb kerülsz egy bizonyos személyhez a környezetedben, abszolút képesek vagytok arra, hogy egy hullámhosszon mozogjatok, teljesen jól működik közöttetek a kémia, épp ezért az szeretet ünnepének közeledtével elérkezettnek latod az időt arra, hogy szorosabbra fűzd a szálakat. Add meg a módját, ne csak úgy félvállról vesd oda, hogy mellesleg részedről készen állsz egy szorosabb kapcsolatra is akár, érdemes ennél sokkal odaadóbbnak és részletesebbnek lenned. Menjetek el egy sétára vagy hívd át magadhoz egy beszélgetős, borozgatós estére és mondd el neki, hogy megérettek benned az érzelmek arra, hogy a közös jövőtöket építsétek, amennyiben partner hozzá ő is. Ha jók voltak a megérzéseid, akkor nem nyúlhatsz mellé!

IKREK (május 21-június 21)

A szeretet ünnepén a párod olyasfajta meglepetéssel készül neked, amely egyértelmű bizonyítéka lehet a szerelmének, te azonban az első pillanatban meghátrálsz, úgy érzed ugyanis, hogy nem állsz készen arra, hogy elfogadd. Mivel nem épp karácsonykor szeretnél vele konfliktusba kerülni, éppen ezért elfogadod persze, amitől később kissé bűntudatod lehet, hiszen olyan helyzetbe kerültél, amelyben ha nem adod be a derekadat, akkor a párod sértődik meg, így pedig most neked vannak álmatlan éjszakáid. Ne gondold ugyanakkor túl a történéseket, ha valóban szereted és vele képzeled el a jövődet, akkor nincs min hezitálnod, fogadd el és add át magad a felhőtlen boldogságnak!

RÁK (június 22-július 22)

Az év utolsó hónapja olyan randit tartogat számodra, amellyel végre szintet léphetsz a kialakulófélben lévő kapcsolatodban. Rendkívül boldoggá tesz az, hogy az általad megálmodottak szerint alakul a helyzet, ám mielőtt hercegnős ruhában beülnél a tökhintóba, előtte azért érdemes az illetővel tisztáznod a szándékait annak érdekében, hogy később ne érhessen negatív előjelű meglepetés. Részedről ugyan nincsenek kételyek, ugyanakkor nem tudhatod, hogy a másik fél is hasonlókeppen érez-e irántad. Az esetleges csalódást megelőzendő, átsszatok nyílt lapokkal!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Éppen a karácsony előtti időszakban találkozol valakivel, akivel ugyan elsőre nem szimpatizálsz, mitöbb kifejezetten ellenszenvesnek találod, ahogy azonban telnek a napok, arra lehetsz figyelmes, hogy egyre kerültök egymáshoz, neked pedig mind jobban és jobban izgatja a fantáziádat, hisz kíváncsi vagy, hogyan is tudnád elcsábítani az illetőt. Édes a bűnbe esés, azonban légy óvatos, ha ugyanis leszáll a rózsaszín köd, akkor bizony rosszabbak lesznek a látási viszonyok is, nehogy aztán hasra ess a nagy hódításban. Mielőtt tehát belevágsz egy új kapcsolatba, előtte nem árt tisztázni mit vársz el a másiktól, ellenkező esetben nem túl korrekt dolog a más kárára próbálgatnod a vonzerődet!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Az előtted álló hónapban teljes extázisba kerülsz, teljesen váratlanul ugyanis sikerül ugyanis belebotlanod valakibe, akit az első pillanattól kezdve nem tudsz kiverni a fejedből. Szíved szerint azonnal világgá kürtölnéd mindenkinek, hogy határtalan boldogságot érzel, mégis tudod, hogy amíg az illetőt nem tudod meghódítani, addig egy felesleges rizikó, hisz ha ő, maga tudomást szerez arról, hogy mégis mit terjesztesz az érzéseiddel kapcsolatban, abban a pillanatban felhúzza a nyúlcipőt, te pedig bizony bottal ütheted a nyomát. Épp ezért kezeld diszkréten a túláradó izgalmakat, az érzelmeiddel együtt, addig, amíg nem alkottok egy párt, csakis olyanokkal oszd meg, akikben teljes mértékben megbízol!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Éppen karácsony előtt, derült égből abszolút villámcsapásként olyasvalaki akad az utadba, akit az első pillanatban ugyan a te világodtól borzasztóan távolinak érzel, ám ahogy megismered, rájöhetsz, hogy nem is annyira áll messze tőled, mi több, kifejezetten imponál a megjelenése, a stílusa és ő, maga úgy általában véve. Rögtön be is indul a fantáziád kettőtöket illetően, épp ezért amennyiben látod magad előtt a közös jövőtöket, abban az esetben érdemes mindenképp egy esélyt adnod a kapcsolatotoknak. Bánj azonban csínján az érzéseiddel, hisz ugyan beleéled magad, ám ugyanannyira lehet benne a bukás esélye is. Egyik lábadat tedd a másik után, abban reménykedve, hogy mindketten azonos szándékokkal fordultok egymás felé és ne befolyásoljon az, hogy a szeretet ünnepét valamelyest a szentimentalitás határozza meg!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Noha egészen eddig csupán flörtöltél valakivel, akivel láthatóan izzik közöttetek a levegő, az előtted álló hónapban azonban lehetőséged nyílik arra, hogy közelebb kerülj hozzá, annak ellenére, hogy nem vagy a legvakmerőbb és legkarakánabb kategóriából való. Amennyiben nem csalnak a megérzéseid és az illető is hasonló érzelmeket táplál irántad, abban az esetben kevésbé lesz nehéz a dolgod. Mivel azonban ebben a pillanatban nem tudhatod, hogy reálisan látod-e az ő érzéseit, így fel kell készülnöd arra is, hogy csupán te építettel egyfajta illúziót és nem épp ugyanaz a kettőtök álláspontja. Ez esetben fogadd el, hogy egyoldalú érzelmeket táplálsz, próbálj tovább lépni és igyekezz úgy tekinteni a helyzetre, hogy egy hosszú távú barátra leltél az illető személyében!

NYILAS (november 23-december 21)

Karácsony közeledtével egyre erősödik benned az elhatározás, hogy színt vallj valakinek az érzéseidről, aki eddig gyakorlatilag teljesen figyelmen kívül hagyta a jelenlétedet. Az akarat megvan benned, rettegsz azonban attól, hogy el fog utasítani az általad kiszemelt személy, emiatt egy ponton annak rendje, s módja szerint el is kezded túlkombinálni a helyzetet, ezerféle forgatókönyvet felállítva a fejedben. Mivel így nem fogsz egyről a kettőre jutni, épp ezért próbálj nyomni egy RESET gombot és a nulláról indítani a gondolkodást. Ha nem vagy túl sok, ha nem rezegsz túl magasan, ha nem pörögsz túl nagy fordulatszámon az illető jelenlétében, akkor gyorsan rá fog jönni, hogy van valami szerethető benned. A recept: légy egy kicsit tartózkodóbb, adj kevesebbet magadból és higgy abban, hogy sikerrel jársz!

BAK (december 22-január 20)

A szeretet ünnepének közeledtével abszolút izgalommal tölt el a tudat, hogy van valaki a munkatársaid között, akihez viszonylag rövid idő alatt sikerült közelebb kerülnöd, teljesen egy hullámhosszon vagytok, ezért egy ponton nagyobb sebességre kapcsolsz. Mielőtt azonban elveszíted az irányítást a szavaid és tetteid felett, előtte igyekezz lassítani és felmérni, hogy az adott személy láthat-e benned többet a flörtnél, avagy csupán te gondolod túl a kapcsolatotokat. Mivel előre nem tudni a szándékait, ezért ne éld bele magad a dologba, helyezkedj inkább várakozó álláspontra, előbb-utóbb úgyis kiderül, mik a szándékai, te azonban ne add ki magad, hagyd, hogy kiforrja magát a dology Ki tudja, az is lehet, hogy tündérmese lesz belőle!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Van a környezetedben egy bizonyos személy, aki jól láthatón gyengéd érzelmeket táplál irányodba, épp ezért mindent megtesz, hogy megnyerjen magának. Mivel azonban te jelen pillanatban boldog párkapcsolatban élsz és nem kívánod felkavarni az állóvizet sem, épp ezért nem tudod és nem is szeretnéd viszonozni az illető érzéseit. Ne kelts tehát hamis illúziót az illetőben, amennyiben valóban nincs esélye, abban az esetben igyekezz mihamarabb a tudtára adni, hogy felesleges köröket fut, nem érdemes tovább próbálkoznia. Hidd el, sokkal nyugodtabb lesz a lelkiismereted, ha tisztázod a helyzetet!

HALAK (február 20-március 20)

A szeretet ünnepének közeledtével számodra is kissé meglepő módon a párod minden nap kedves gesztusokkal halmoz el, amire azért sem számítottál, mert az utóbbi időben valahogy úgy érezted, hogy kezdtek elmenni egymás mellett. Ezt talán a szerelmed is megérezhette, hiszen úgy tűnik, hogy bizonyítani szeretné a ragaszkodását és szeretetét, ezért határozhatta el, hogy újra beizzítja a kialvóban lévő parazsat közöttetek, mely roppant szívet melengető számodra. Ez is azt bizonyítja, hogy fontos vagy számára, azt azonban ne feledd, hogy a kapcsolatotok rajtad is múlik, azért a bizonyos lángért tehát neked is tenned kell. Épp ezért igyekezz te is egy kis romantikát csempészni a mindennapokba, hisz fontos a másik félnek is éreznie, hogy fontos számodra. Szebben nem us alakulhatna a karácsony, nem igaz?