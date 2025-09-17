Divat
Segítség! A szerelmem nem tud bánni a pénzzel, mit tegyek? Íme a szakértő válasza
Forrás: Unsplash
Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta
És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Promóciók
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Sztárok
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
Életmód
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
6 frizura, ami karcsúbb arcot varázsol
Egy kiváló frizurával kilókat is lecsalhatunk magunkról, így pedig egy sokkal frissebb és fiatalosabb megjelenést kaphatunk.
Különleges szépségű kutyák, amelyekhez hasonlót még sosem láttál
Vannak kutyák, akik nemcsak aranyosak, hanem igazi természeti csodák. Ezek a ritka, különleges külsejű fajták a kutyavilág rejtett gyöngyszemei, és garantáltan elolvad a szíved, amint meglátod őket.
Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk
A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!
8 zöldség és gyümölcs, amit sose tarts hűtőben
Nem minden zöldség és gyümölcs érzi jól magát a hűtőben. Mutatjuk, melyek veszítenek ízükből és állagukból hidegben, és hogyan tárold őket helyesen.
12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént
A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.
Anna totál kiborult. Már egy éve együtt volt a párjával, Danival, amikor a fiú egyre többször panaszkodott arra, hogy le van égve, és nincs pénze a legolcsóbb randiprogramokra sem.
Az elején Anna nem gyanított semmit, mert tudta, hogy a szerelme egyetem mellett noha dolgozik, nem tud sokat félretenni, de mikor Danit felvették egy jól fizető IT-s céghez, a lány abban reménykedett, a dolgok változnak.
Sajnos tévedett.
Egy véletlen folytán derült ki, hogy a fiú titokban vett fel hitelt, csak azért, hogy elektronikus cikkeket és felesleges kütyüket vásárolhasson. Egy idő után elkezdte lemondogatni a közös programokat is arra hivatkozva, hogy nagy lehetőséget kapott, ami rendezi az anyagiakat, ám az elvállalt plusz órák ellenére sem növekedett az összeg Dani bankszámláján.
Ezt Anna először higgadtan szóvá tette, de meglepetésére elképesztő nagy vita alakult ki közöttük. Sőt, ami még rosszabb, hogy az elmúlt fél évben sem történt túl nagy változás e téren, ami kezdi megtépázni a kapcsolatot.
Én próbálok félretenni, gondolkodom a közös jövőnkön, ő meg úgy költekezik, mintha nem lenne holnap. És ami a legrosszabb: sok mindent titkolt is előlem – mesélte kétségbeesetten Anna.
A helyzet egyáltalán nem egyedi. Egy friss felmérés szerint a szinglik harmadát azonnal elriasztja, ha a másik nem tud bánni a pénzzel. És nem csak arról van szó, hogy rövidtávon kellemetlen lehet, hanem a rossz pénzügyi szokások akár végzetesen komoly feszültséget szülhetnek a kapcsolatban.
Hogy te tisztán láss, megosztjuk veled, amit egy pénzügyi szakértő tanácsolt a lánynak!
Hogy tetszett a cikk?
Divat
Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Lakberendezés
Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Promóciók
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Sztárok
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
Életmód
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént
A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.
6 beauty hack, amit a TikTokon tanultunk és tényleg működik
Ezekről a trükkökről valószínű, hogy még te sem hallottál!
8 természetes cellulózforrás: így segít a rostban gazdag táplálkozás az egészségeden
A cellulóz a növények vázanyagának egyik fő alkotóeleme, amit az emberi szervezet önállóan nem tud megemészteni – mégis hatalmas szerepe van. Rostként működik, és nélkülözhetetlen a bélrendszer egészséges működéséhez. Támogatja a bélflórát, ami az erős immunrendszer alapja, így közvetve az ellenálló képességünket is erősíti. Nem véletlen, hogy a szakértők szerint érdemes minél több cellulózban gazdag zöldséget és gyümölcsöt fogyasztani. Mutatjuk, melyek a legjobb természetes források az egészség megőrzéséhez!
Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta
És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.
Az október a legtökéletesebb hónap arra, hogy megváltoztasd az életed: az asztrológus elárulja, mit kell tenned ehhez!
Tarol a TikTokon az October Theory-elmélet, mely szerint ősszel kapunk egy második esélyt arra, hogy új fejezetet nyithassunk, és lezárjuk minden, ami már nem tesz minket boldoggá.
Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk
A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!