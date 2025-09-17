Segítség! A szerelmem nem tud bánni a pénzzel, mit tegyek? Íme a szakértő válasza

Anna totál kiborult. Már egy éve együtt volt a párjával, Danival, amikor a fiú egyre többször panaszkodott arra, hogy le van égve, és nincs pénze a legolcsóbb randiprogramokra sem.

Az elején Anna nem gyanított semmit, mert tudta, hogy a szerelme egyetem mellett noha dolgozik, nem tud sokat félretenni, de mikor Danit felvették egy jól fizető IT-s céghez, a lány abban reménykedett, a dolgok változnak.

Sajnos tévedett.

Egy véletlen folytán derült ki, hogy a fiú titokban vett fel hitelt, csak azért, hogy elektronikus cikkeket és felesleges kütyüket vásárolhasson. Egy idő után elkezdte lemondogatni a közös programokat is arra hivatkozva, hogy nagy lehetőséget kapott, ami rendezi az anyagiakat, ám az elvállalt plusz órák ellenére sem növekedett az összeg Dani bankszámláján.

Ezt Anna először higgadtan szóvá tette, de meglepetésére elképesztő nagy vita alakult ki közöttük. Sőt, ami még rosszabb, hogy az elmúlt fél évben sem történt túl nagy változás e téren, ami kezdi megtépázni a kapcsolatot.

Én próbálok félretenni, gondolkodom a közös jövőnkön, ő meg úgy költekezik, mintha nem lenne holnap. És ami a legrosszabb: sok mindent titkolt is előlem – mesélte kétségbeesetten Anna.

A helyzet egyáltalán nem egyedi. Egy friss felmérés szerint a szinglik harmadát azonnal elriasztja, ha a másik nem tud bánni a pénzzel. És nem csak arról van szó, hogy rövidtávon kellemetlen lehet, hanem a rossz pénzügyi szokások akár végzetesen komoly feszültséget szülhetnek a kapcsolatban.

Hogy te tisztán láss, megosztjuk veled, amit egy pénzügyi szakértő tanácsolt a lánynak!

