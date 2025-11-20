4 pasitípus, aki elől menekülj: ők csak az idődet vesztegetik

A párkapcsolatok világában léteznek olyan férfitípusok, akikkel elsőre minden klappol, sőt, még izgalmasabb is, mint másokkal. Később azonban kiderül, hogy jóval több fejfájást okoznak, mint örömöt. Sok nő azért ragad egy ilyen kapcsolatban akár évekig, mert eleinte minden kedves gesztusnak tűnik, minden furcsaság játékosságként hat, és minden red flaget könnyű a "nem fontos, ez semmiség" kategóriába sorolni. Ám ahogy halad előre a kapcsolat, egyre világosabbá válik: nem mindenkinek van meg a lelki érettsége, felelősségvállalási képessége vagy érzelmi intelligenciája ahhoz, hogy egy párkapcsolatban valódi társ legyen.

Most összegyűjtöttük azokat a pasitípusokat, akik elsőre kifejezetten csábítónak tűnhetnek, ám a gyakorlatban szinte mindig csalódást okoznak. Olyan személyiségjegyekről lesz szó, amelyek nem csak megnehezítik a közös jövő építését, hanem hosszú távon az önbizalmadra, az érzelmi biztonságodra és a boldogságodra is negatív hatással lehetnek. Ha azt érzed, hogy a kapcsolatodban valami nem stimmel, de nem tudod pontosan megfogalmazni, mi a gond, könnyen lehet, hogy valamelyik ilyen típusú férfival van dolgod. Most megmutatjuk, mely jelekre érdemes figyelni – és miért érdemes időben felismerni őket.

1. Az érzelmileg elérhetetlen

Mire vágyik egy érzelmileg elérhetetlen férfi egy kapcsolatban? Őszintén szólva jó eséllyel neki sincs igazán fogalma – és bármi is legyen az, egy dolog szinte biztos: neked nem jót jelent ez a felállás. Az ilyen férfi általában távolságtartó, nem érezteti veled, hogy szeret, de mindig van valami magyarázata arra, hogy miért viselkedik így. Egy kapcsolat normál esetben társaságot, érzelmi biztonságot és valódi kötődést ad, egy érzelmileg elérhetetlen férfinál viszont ez gyakorlatilag nullára redukálódik: mintha párkapcsolatban lennél, de állandóan egyedül érzed magad és folyton azt kérdezgeted, "Szeret egyáltalán?", "Fontos vagyok neki?", "Szakítani akar?"

2. Aki nem tud elköteleződni

Ó, hát ezt a típust mindannyian ismerjük, igaz? Kívülről azonnal kiszúrjuk, ha a barátnőnk ilyen pasival jár – de amikor mi vagyunk szerelmesek egy elköteleződésfóbiás férfiba, már sokkal nehezebb felismerni. Ez a férfi valójában semmilyen komoly elköteleződést nem akar: a házasság, családalapítás gondolata meg sem fordul a fejében, és ha felhozod a közös jövőt, ügyesen kitér a válasz elől. Imádja a hódítás izgalmát, élvezi, hogy megszerez valakit, de amint komolyra fordulnának a dolgok, megijed és hátrálni kezd. Nincsenek hosszú távú tervei veled, csak „jól akarja érezni magát” és „menni az árral” – ez az örök mantrája annak, aki fél a kötődéstől. Ahelyett, hogy őszintén kimondaná, nincs komoly szándéka veled, inkább húz, halogat és addig rángat érzelmileg, amíg rá nem unsz.

3. A nárcisztikus

Egy nárcisztikus férfi csak magával van elfoglalva: mindent úgy csinál, hogy neki jó legyen, állandóan csodálatot akar kiváltani másokból, miközben ő is odavan önmagáért. Gyakran már a nyelvhasználata is árulkodó – csak az „én” és az „engem” létezik, a „mi” szinte soha. Komoly figyelmeztetés az is, hogy teljesen hiányzik belőle az empátia: ha bajban vagy, simán lehet, hogy közömbös marad, mert őt közvetlenül nem érinti, sőt, még idegesíti is, hogy "panaszkodsz". A te érzéseid, érzelmi szükségleteid lényegében nem számítanak, hiszen csak a saját kényelme és elégedettsége érdekli. Egy ilyen férfinak valójában semmi keresnivalója egy valódi kapcsolatban – a párkapcsolat nem az önző emberek terepe, hanem azoké, akik képesek önzetlenséget és odafordulást mutatni a másik felé.

4. A Pán Péter szindrómás

Pont úgy, mint a meséből ismert figura, ez a férfitípus egyszerűen nem hajlandó felnőni. Hasonlít az elköteleződésfóbiás pasira, de nála nem csak a komoly kapcsolat gondolata ijesztő: alapvetően irtózik mindentől, ami felelősséggel jár. Legbelül még mindig egy gyerek, aki, ha tehetné, egész nap videojátékokkal játszana, várná, hogy az anyukája (vagy barátnője) főzzön rá, mosson neki és kiszolgálja őt. Sok nőnek eleinte kifejezetten üdítő ez a játékos, laza hozzáállás, vonzó lehet, hogy ő „nem veszi olyan komolyan az életet”. Csakhogy ami az elején bájos, később könnyen óriási teher lesz: képzeld el, hogy mindig te pakolsz utána, te intézel mindent, mert ő egyszerűen nem hajlandó rá. Amikor pedig komolyra fordulnak a dolgok, teljesen alkalmatlannak bizonyul, nem tud melletted stabil támasz lenni.

És hogy kiből lesz a jó férj? Hát ezekből a pasitípusokból:

